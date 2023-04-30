Forbes оцінив вартість усіх корисних копалин України — Finance.ua
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Forbes оцінив вартість усіх корисних копалин України

Казна та Політика
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Природні ресурси — один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою.
Forbes оцінив вартість корисних копалин України у $14,8 трлн.
Держава давно не рахувала сукупну вартість при­родних ресурсів. Станом на початок 2005 року ро­звідані запаси оцінювалися в урядових документах як «$150 000 на душу населення, а за оцінками західних екс­пертів — понад $200 000», що відповідало сукупній оцінці $7–10 трлн.
Інфографіка: Forbes
Інфографіка: Forbes
Сьогодні ця сума зросла майже до $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області — Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. В загальній вартості корисних копалин 62% за­безпечує кам’яне вугілля, 14% — залізна руда, кожен з інших активів — менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин — 111 млрд тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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