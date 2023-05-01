Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу — Finance.ua

Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу
Американський Forbes у партнерстві із Sequoia та Meritech Capital опублікував чергову редакцію AI 50 — списку, до якого включено найбільш перспективні компанії, що розвивають бізнес на основі штучного інтелекту.
Загальний обсяг інвестицій, що їх отримали компанії із цьогорічного списку, сягає $27,2 млрд. Велику частку від цього, звісно, складають нещодавні інвестиції, як-от $10 млрд, які Microsoft вклала у OpenAI. Але багато компаній зі списку працювали над ШІ-сервісами задовго до сучасної «золотої лихоманки». Такі проекти, як AlphaSense або Vectra AI, працюють на ринку вже десятки років. А найбільша компанія у списку, Databricks, має штат у 5000 людей.
Повністю список виглядає таким чином:
|Назва компанії
|Обсяг інвестицій
|Чим займається
|Abnormal Security
|$284 млн
|моніторинг атак через пошту
|Adept
|$415 млн
|розробка ШІ-моделей
|AlphaSense
|$520 млн
|аналіз ринків
|Anduril Industries
|$2,4 млрд
|захисний софт
|Anthropic
|$1,3 млрд
|розробка ШІ-моделей
|Arize AI
|$62 млн
|моніторинг проблем із даними
|Bayesian Health
|$30 млн
|моніторинг ризиків для пацієнтів
|Canvas
|$43 млн
|роботи для будівництва
|Character.AI
|$193 млн
|розробка чатботів
|Clari
|$496 млн
|софт для продажів
|Coactive AI
|$14 млн
|аналіз даних
|Cohere
|$175 млн
|розробка ШІ-моделей
|Databricks
|$3,5 млрд
|зберігання та аналітика даних
|Descript
|$100 млн
|редагування відео та подкастів
|Eightfold AI
|$424 млн
|софт для рекрутингу
|FarmWise Labs
|$70 млн
|трактори для сільського господарства
|Glean
|$155 млн
|пошук для корпоративних систем
|Gong
|$584 млн
|софт для продажів
|Harvey
|$5 млн
|цифровий асистент для юристів
|Hugging Face
|$160 млн
|опенсорс ШІ-бібліотека
|ImagenAI
|$34 млн
|редагування фото
|Inflection
|$225 млн
|розробка ШІ-моделей
|Insitro
|$700 млн
|винайдення нових ліків
|Ironclad
|$333 млн
|робота з юридичними документами
|Jasper
|$143 млн
|софт для копірайту
|Midjourney
|-
|генерація ШІ-зображень
|MosaicML
|$60 млн
|інструменти для навчання ШІ-моделей
|Moveworks
|$315 млн
|автоматизована IT-підтримка
|Neeva
|$78 млн
|персоналізований пошук
|OpenAI
|$11 млрд
|розробка ШІ-моделей
|Pachama
|$79 млн
|аналіз супутникових даних про лісові масиви
|PathAI
|$300 млн
|розробка нових ліків
|PolyAI
|$70 млн
|голосові чатботи
|RevComm
|$13 млн
|софт для аналізу голосу
|Runway
|$96 млн
|редагування зображень та відео
|Scale AI
|$602 млн
|аналіз даних
|Shield AI
|$520 млн
|сервіс автономного захисту
|Slingshot Aerospace
|$83 млн
|сервіс для проведення симуляцій та аналізу в космосі
|Snorkel AI
|$135 млн
|аналіз даних
|Surge AI
|-
|аналіз даних
|Synthesia
|$67 млн
|генерація відео
|Tome
|$81 млн
|софт для презентацій
|Trigo
|$205 млн
|рішення для автоматизованого чекауту
|Unlearn.AI
|$85 млн
|рішення для розробки ліків
|Vannevar Labs
|$91 млн
|рішення для кіберзахисту
|Vectra AI
|$350 млн
|моніторинг кібератак
|VIZ.AI
|$254 млн
|моніторинг епідеміологічної ситуації
|Waabi
|$84 млн
|автономне рішення для вантажних перевезень
|Weights & Biases
|$200 млн
|інструменти для ШІ-розробників
|Writer
|$26 млн
|софт для копірайту
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