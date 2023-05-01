Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу — Finance.ua

Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу Сьогодні 19:34 — Фондовий ринок

Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу

Американський Forbes у партнерстві із Sequoia та Meritech Capital опублікував чергову редакцію AI 50 — списку, до якого включено найбільш перспективні компанії, що розвивають бізнес на основі штучного інтелекту.

Загальний обсяг інвестицій, що їх отримали компанії із цьогорічного списку, сягає $27,2 млрд. Велику частку від цього, звісно, складають нещодавні інвестиції, як-от $10 млрд, які Microsoft вклала у OpenAI. Але багато компаній зі списку працювали над ШІ-сервісами задовго до сучасної «золотої лихоманки». Такі проекти, як AlphaSense або Vectra AI, працюють на ринку вже десятки років. А найбільша компанія у списку, Databricks, має штат у 5000 людей.

Повністю список виглядає таким чином:

Назва компанії Обсяг інвестицій Чим займається Abnormal Security $284 млн моніторинг атак через пошту Adept $415 млн розробка ШІ-моделей AlphaSense $520 млн аналіз ринків Anduril Industries $2,4 млрд захисний софт Anthropic $1,3 млрд розробка ШІ-моделей Arize AI $62 млн моніторинг проблем із даними Bayesian Health $30 млн моніторинг ризиків для пацієнтів Canvas $43 млн роботи для будівництва Character.AI $193 млн розробка чатботів Clari $496 млн софт для продажів Coactive AI $14 млн аналіз даних Cohere $175 млн розробка ШІ-моделей Databricks $3,5 млрд зберігання та аналітика даних Descript $100 млн редагування відео та подкастів Eightfold AI $424 млн софт для рекрутингу FarmWise Labs $70 млн трактори для сільського господарства Glean $155 млн пошук для корпоративних систем Gong $584 млн софт для продажів Harvey $5 млн цифровий асистент для юристів Hugging Face $160 млн опенсорс ШІ-бібліотека ImagenAI $34 млн редагування фото Inflection $225 млн розробка ШІ-моделей Insitro $700 млн винайдення нових ліків Ironclad $333 млн робота з юридичними документами Jasper $143 млн софт для копірайту Midjourney - генерація ШІ-зображень MosaicML $60 млн інструменти для навчання ШІ-моделей Moveworks $315 млн автоматизована IT-підтримка Neeva $78 млн персоналізований пошук OpenAI $11 млрд розробка ШІ-моделей Pachama $79 млн аналіз супутникових даних про лісові масиви PathAI $300 млн розробка нових ліків PolyAI $70 млн голосові чатботи RevComm $13 млн софт для аналізу голосу Runway $96 млн редагування зображень та відео Scale AI $602 млн аналіз даних Shield AI $520 млн сервіс автономного захисту Slingshot Aerospace $83 млн сервіс для проведення симуляцій та аналізу в космосі Snorkel AI $135 млн аналіз даних Surge AI - аналіз даних Synthesia $67 млн генерація відео Tome $81 млн софт для презентацій Trigo $205 млн рішення для автоматизованого чекауту Unlearn.AI $85 млн рішення для розробки ліків Vannevar Labs $91 млн рішення для кіберзахисту Vectra AI $350 млн моніторинг кібератак VIZ.AI $254 млн моніторинг епідеміологічної ситуації Waabi $84 млн автономне рішення для вантажних перевезень Weights & Biases $200 млн інструменти для ШІ-розробників Writer $26 млн софт для копірайту

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