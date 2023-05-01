Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу — Finance.ua
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Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу

Фондовий ринок
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Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу
Forbes назвав топ-50 найперспективніших AI-компаній світу
Американський Forbes у партнерстві із Sequoia та Meritech Capital опублікував чергову редакцію AI 50 — списку, до якого включено найбільш перспективні компанії, що розвивають бізнес на основі штучного інтелекту.
Загальний обсяг інвестицій, що їх отримали компанії із цьогорічного списку, сягає $27,2 млрд. Велику частку від цього, звісно, складають нещодавні інвестиції, як-от $10 млрд, які Microsoft вклала у OpenAI. Але багато компаній зі списку працювали над ШІ-сервісами задовго до сучасної «золотої лихоманки». Такі проекти, як AlphaSense або Vectra AI, працюють на ринку вже десятки років. А найбільша компанія у списку, Databricks, має штат у 5000 людей.
Повністю список виглядає таким чином:
Назва компанії Обсяг інвестицій Чим займається
Abnormal Security $284 млн моніторинг атак через пошту
Adept $415 млн розробка ШІ-моделей
AlphaSense $520 млн аналіз ринків
Anduril Industries $2,4 млрд захисний софт
Anthropic $1,3 млрд розробка ШІ-моделей
Arize AI $62 млн моніторинг проблем із даними
Bayesian Health $30 млн моніторинг ризиків для пацієнтів
Canvas $43 млн роботи для будівництва
Character.AI $193 млн розробка чатботів
Clari $496 млн софт для продажів
Coactive AI $14 млн аналіз даних
Cohere $175 млн розробка ШІ-моделей
Databricks $3,5 млрд зберігання та аналітика даних
Descript $100 млн редагування відео та подкастів
Eightfold AI $424 млн софт для рекрутингу
FarmWise Labs $70 млн трактори для сільського господарства
Glean $155 млн пошук для корпоративних систем
Gong $584 млн софт для продажів
Harvey $5 млн цифровий асистент для юристів
Hugging Face $160 млн опенсорс ШІ-бібліотека
ImagenAI $34 млн редагування фото
Inflection $225 млн розробка ШІ-моделей
Insitro $700 млн винайдення нових ліків
Ironclad $333 млн робота з юридичними документами
Jasper $143 млн софт для копірайту
Midjourney - генерація ШІ-зображень
MosaicML $60 млн інструменти для навчання ШІ-моделей
Moveworks $315 млн автоматизована IT-підтримка
Neeva $78 млн персоналізований пошук
OpenAI $11 млрд розробка ШІ-моделей
Pachama $79 млн аналіз супутникових даних про лісові масиви
PathAI $300 млн розробка нових ліків
PolyAI $70 млн голосові чатботи
RevComm $13 млн софт для аналізу голосу
Runway $96 млн редагування зображень та відео
Scale AI $602 млн аналіз даних
Shield AI $520 млн сервіс автономного захисту
Slingshot Aerospace $83 млн сервіс для проведення симуляцій та аналізу в космосі
Snorkel AI $135 млн аналіз даних
Surge AI - аналіз даних
Synthesia $67 млн генерація відео
Tome $81 млн софт для презентацій
Trigo $205 млн рішення для автоматизованого чекауту
Unlearn.AI $85 млн рішення для розробки ліків
Vannevar Labs $91 млн рішення для кіберзахисту
Vectra AI $350 млн моніторинг кібератак
VIZ.AI $254 млн моніторинг епідеміологічної ситуації
Waabi $84 млн автономне рішення для вантажних перевезень
Weights & Biases $200 млн інструменти для ШІ-розробників
Writer $26 млн софт для копірайту
За матеріалами:
Ain.Ua
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