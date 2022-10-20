ФОПи можуть отримати онлайн кредит до 500 тис. грн у ПУМБ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ФОПи можуть отримати онлайн кредит до 500 тис. грн у ПУМБ Вчора 11:40 — Кредит&Депозит

ФОПи можуть отримати онлайн кредит до 500 тис. грн у ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк ( ПУМБ ) розпочав кредитування фізичних осіб підприємців, запустивши нову дистанційну позику на розвиток бізнесу.

Кредит «всеБІЗНЕС» — це швидкий онлайн кредит без застави у розмірі до 500 тис. грн терміном до двох років, оформити який можна у декілька кліків, без відвідування відділень та зайвих паперів. Кредитні кошти допоможуть вирішити будь-які поточні потреби бізнесу: від закупівлі товарів, розрахунків з постачальниками до придбання обладнання та навіть автомобілів.

Скористатись кредитом можуть як діючі, так і нові клієнти банку, досвід ведення бізнесу яких не менше дванадцяти місяців. Усе, що потрібно — мати відкритий поточний рахунок ФОП у ПУМБ та доступ до інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business.

«У ПУМБ обслуговуються десятки тисяч ФОПів, тому ми цілком розуміємо наскільки важливо у поточних умовах представникам мікро сегменту мати додаткову фінансову „подушку“. Банк планує розвивати напрямок швидких онлайн кредитів й надалі, адже переконаний, що український мікро та малий бізнес є і буде драйвером відновлення економіки нашої країни», — зазначає Віктор Харковець, начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ.

Детальніше з кредитом, що допоможе розвитку бізнесу, можна ознайомитись за посиланням

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