ФОПам нарахували понад 141 млн грн штрафів за підакцизні товари — Finance.ua

ФОПам нарахували понад 141 млн грн штрафів за підакцизні товари Вчора 11:45

16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизним товаром, вже провела Податкова цьогоріч. Це перевірки, які ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та мають виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків. За результатами було нараховано 9,53 млн грн штрафних санкцій, з яких узгоджено майже всю суму — 9,52 млн грн.

Про це пише Опендатабот

Минулоріч було зафіксовано найбільшу суму узгоджених штрафів по результатах камеральних перевірок — 21,96 млн грн. Це у 1,5 рази більше, ніж у 2021 році, при тому, що самих перевірок поменшало.

До порівняння, найбільша кількість камеральних перевірок за останні 5 років була проведена у 2020 році — 33 882 перевірки. Проте у 2021 році їх кількість знизилася в 1,7 разів, а сума штрафних санкцій водночас зросла у 1,6 рази — до 14,57 млн грн.

Ще 8 983 штрафних санкцій було прийнято за результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами. Це рекордна кількість за останні п’ять років. Порушники мають сплатити 132,2 млн грн.

Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 рази, порівняно з 2021 роком, та складає 14,7 тисяч грн.

Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПа, аби перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій тощо.

Для порівняння, у 2020−2021 роках в середньому приймалося по 5 800 рішень на рік, при цьому загальна сума санкцій становила 210 млн грн на рік. Минулоріч кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у 1,5 рази.

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