ФОПам нарахували понад 141 млн грн штрафів за підакцизні товари — Finance.ua
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ФОПам нарахували понад 141 млн грн штрафів за підакцизні товари

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16 119 камеральних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизним товаром, вже провела Податкова цьогоріч. Це перевірки, які ґрунтуються виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та мають виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків. За результатами було нараховано 9,53 млн грн штрафних санкцій, з яких узгоджено майже всю суму — 9,52 млн грн.
Про це пише Опендатабот.
ФОПам нарахували понад 141 млн грн штрафів за підакцизні товари
Минулоріч було зафіксовано найбільшу суму узгоджених штрафів по результатах камеральних перевірок — 21,96 млн грн. Це у 1,5 рази більше, ніж у 2021 році, при тому, що самих перевірок поменшало.
До порівняння, найбільша кількість камеральних перевірок за останні 5 років була проведена у 2020 році — 33 882 перевірки. Проте у 2021 році їх кількість знизилася в 1,7 разів, а сума штрафних санкцій водночас зросла у 1,6 рази — до 14,57 млн грн.
Ще 8 983 штрафних санкцій було прийнято за результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами. Це рекордна кількість за останні п’ять років. Порушники мають сплатити 132,2 млн грн.
ФОПам нарахували понад 141 млн грн штрафів за підакцизні товари
Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 рази, порівняно з 2021 роком, та складає 14,7 тисяч грн.
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Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПа, аби перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій тощо.
Для порівняння, у 2020−2021 роках в середньому приймалося по 5 800 рішень на рік, при цьому загальна сума санкцій становила 210 млн грн на рік. Минулоріч кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у 1,5 рази.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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