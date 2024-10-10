Фондові індекси Dow Jones та S&P 500 встановили нові історичні рекорди — Finance.ua

Фондові індекси Dow Jones та S&P 500 встановили нові історичні рекорди Сьогодні 11:10 — Фондовий ринок

Фондові індекси Dow Jones та S&P 500 встановили нові історичні рекорди

Ф’ючерси на фондові індекси США залишалися стабільними в четвер після того, як Dow Jones та S&P 500 досягли нових рекордних максимумів у попередній сесії.

Про це пише Trading Economics.

Інвестори очікують звіту про інфляцію споживачів за вересень.

На торгах у середу Dow піднявся на 1,03%, S&P 500 зріс на 0,71%, а Nasdaq Composite додав 0,6%. Дев’ять з одинадцяти секторів S&P закрилися зростанням, лідерами серед яких стали охорона здоров’я, технології та промисловість. Особливо сильні результати показали техногіганти Apple (+1,7%), Amazon (+1,3%) та Broadcom (+2,9%).

У той же час акції Alphabet знизилися на 1,6% після того, як Міністерство юстиції США заявило, що може звернутися до суду з вимогою змусити Google продати ключові підрозділи, включаючи браузер Chrome та операційну систему Android, щоб вирішити питання монополії у сфері пошуку.

Інвестори також відреагували на протокол вересневого засідання Федеральної резервної системи, який показав, що «значна більшість» чиновників підтримала значне зниження ставки на 50 базисних пунктів, однак подальші перспективи залишаються невизначеними.

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