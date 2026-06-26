Фонд підтримки українського транспорту: куди підуть гроші Сьогодні 14:12 — Казна та Політика

Фонд підтримки українського транспорту: куди підуть гроші

Під час Конференції з відновлення URC-2026 українська делегація узгодила домовленості про створення Фонду підтримки транспорту. Вже чотири країни готові зробити у нього перші внески.

Про це у Телеграмі повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Фіналізували домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України. Одне з його ключових завдань — відновлення інфраструктури та прискорення інтеграції України до транспортної мережі ЄС», — йдеться в повідомленні.

Відповідну декларацію підписали Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство закордонних справ Литви, Міністерство клімату Естонії та Міністерство сільських справ та інфраструктури Швеції.

Які країни

Партнери оголосили і про перші внески. Литва, Швеція та Норвегія нададуть по близько 1 млн євро кожна, Естонія — 100 тис. євро. Кошти будуть спрямовані на реалізацію пілотних проєктів, визначених Україною.

Куди підуть гроші

Фонд фінансуватиме ремонт і утримання транспортної інфраструктури, закупівлю спеціалізованої техніки та обладнання, розвиток автомобільної, залізничної, портової, аеропортової та прикордонної інфраструктури, а також посилення експортних маршрутів.

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