Фонд підтримки енергетики отримав від Данії 5,3 млн євро нового внеску — Finance.ua
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Фонд підтримки енергетики отримав від Данії 5,3 млн євро нового внеску

Енергетика
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Фонд підтримки енергетики України отримав новий внесок від Данії у розмірі 5,3 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
У міністерстві зазначили, що загальна сума внесків Данії до Фонду сягнула майже 17 млн євро. Причому, Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики ще на початку квітня 2022 року. А сам фонд був створений у березні 2022 року.
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Пресслужба також повідомила, що на сьогодні загальна сума внесків спонсорів до Фонду (включно з анонсованими) вже сягнула понад 433 млн євро.
Водночас Робочою групою з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі при Міненерго схвалено під закупівлю за рахунок коштів Фонду запити українських енергетичних компаній щодо обладнання, спецтехніки та палива на суму понад 452 млн євро.
За матеріалами:
Економічна Правда
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