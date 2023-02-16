Фонд гарантування завершив семирічну ліквідацію банку «Преміум» — Finance.ua

Фонд гарантування завершив семирічну ліквідацію банку «Преміум» Сьогодні 13:10 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізосіб завершив ліквідацію ПАТ «Комерційний банк Преміум».

Як зазначаєтьс в повідомленні Фонду, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банку «Преміум» завершені.

«7 лютого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ КБ ПРЕМІУМ як юридичної особи», — йдеться у повідомленні.

«Ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідований», — зазначили у Фонді.

Довідка Finance.ua:

банк «Преміум» працював на ринку України з 2007 року;

11 лютого 2016 року Національний банк України вирішив ліквідувати банк «Преміум» за прискореною процедурою, без введення тимчасової адміністрації, через порушення банком законодавства у сфері фінансового моніторингу;

15 липня 2020 року Верховний суд визнав незаконною ліквідацію банку «Преміум»;

ВСУ відмовив за касаційною скаргою Нацбанку проти банку «Преміум» і постановив скасувати рішення регулятора про ліквідацію банку, а також скасувати рішення ФГВФО про початок ліквідаційної процедури.

УНІАН За матеріалами:

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