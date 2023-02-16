Фонд гарантування завершив семирічну ліквідацію банку «Преміум» — Finance.ua
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Фонд гарантування завершив семирічну ліквідацію банку «Преміум»

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізосіб завершив ліквідацію ПАТ «Комерційний банк Преміум».
Як зазначаєтьс в повідомленні Фонду, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банку «Преміум» завершені.
«7 лютого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ КБ ПРЕМІУМ як юридичної особи», — йдеться у повідомленні.
«Ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідований», — зазначили у Фонді.

Довідка Finance.ua:

  • банк «Преміум» працював на ринку України з 2007 року;
  • 11 лютого 2016 року Національний банк України вирішив ліквідувати банк «Преміум» за прискореною процедурою, без введення тимчасової адміністрації, через порушення банком законодавства у сфері фінансового моніторингу;
  • 15 липня 2020 року Верховний суд визнав незаконною ліквідацію банку «Преміум»;
  • ВСУ відмовив за касаційною скаргою Нацбанку проти банку «Преміум» і постановив скасувати рішення регулятора про ліквідацію банку, а також скасувати рішення ФГВФО про початок ліквідаційної процедури.
За матеріалами:
УНІАН
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