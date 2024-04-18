Фонд гарантування виставив на торги міжгалузевий пул активів трьох банків-банкрутів — Finance.ua
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Фонд гарантування виставив на торги міжгалузевий пул активів трьох банків-банкрутів

Фондовий ринок
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24 квітня в системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу міжгалузевого пулу, сформованого з активів АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк» та ПАТ «Промінвест», які ліквідуються Фондом гарантування вкладів, передає Banker.ua з посиланням на пресслужбу Фонду.
Зазначається, що міжгалузевий пул включає активи, за якими боржники провадять різні види економічної діяльності. До складу лота увійшли права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання та фізичними особами, дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю.
У Фонді звертають увагу, що на продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.
У заставу банків оформлено:
  • житловий будинок з надвірними спорудами, загальною площею 318 кв. м у Закарпатській області;
  • комерційну нерухомість в різних регіонах України, зокрема, будівля площею 108,1 кв. м в Тернопільські області, підвальне приміщення площею 104,4 кв. м в м. Тернопіль тощо;
  • земельні ділянки загальною площею 21,4337 га в Київській області.
Кожен актив, включений до складу лота, щонайменше 4 рази виставлявся на індивідуальний продаж у системі Prozorro. Продажі, але жоден потенційний інвестор не виявив інтерес до них.
Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються.
За матеріалами:
Banker.ua
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