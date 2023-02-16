Фонд гарантування виставив на аукціони земельні ділянки банку «Аркада» під Києвом — Finance.ua

Фонд гарантування виставив на аукціони земельні ділянки банку «Аркада» під Києвом Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Уже на початку березня — 3, 6 та 7 березня — у системі Prozorro.Продажі відбудуться аукціони з продажу земельних ділянок АТ АКБ «Аркада», що ліквідується, Фондом гарантування вкладів.

На торги виставлено 19 земельних ділянок загальною площею 159,05 га, що розташовані у селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині (колишній Києво-Святошинський район).

Про це повідомляє ФГВФО.

Земельні ділянки мають різну площу — від 5,5 га до 10,4 га. Одна з ключових переваг, що робить їх привабливими об’єктами інвестування — близькість до столиці. Михайлівка-Рубежівка знаходиться на відстані менше 40 км до центру Києва. І останні кілька років селище характеризувалося активною забудовою приватними будинками і сучасними коттеджними містечками.

Початкова (стартова) вартість лотів — від 5 млн грн до 10 млн грн.

Активи на продаж виставляються повторно.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціонів, відкрито і прозоро. Участь в аукціонах можуть взяти фізичні особи, окрім осіб, пов’язаних з державою-агресором. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Деталі аукціонів та умови участі — за посиланням

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