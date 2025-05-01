Суд підтримав рішення НБУ щодо власника банку «Авангард» — Finance.ua

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Суд підтримав рішення НБУ щодо власника банку «Авангард»

Фондовий ринок
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Суд підтримав рішення НБУ щодо власника банку «Авангард»
Суд підтримав рішення НБУ щодо власника банку «Авангард»
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 29 квітня 2025 року проголосив вступну та резолютивну частини постанови, якою задоволено касаційну скаргу Національного банку, скасовано рішення судів попередніх інстанцій та підтверджено правомірність рішення Національного банку про невідповідність члена наглядової ради АТ «Банк Аванагард» Макара Пасенюка кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.
Про це пише НБУ.
Постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною та оскарженню не підлягає.
«Національний банк вітає законне рішення Верховного Суду. Національний банк переконливо довів у суді касаційної інстанції обґрунтованість та законність рішення про невідповідність члена наглядової ради АТ „Банк Аванагард“ Макара Пасенюка кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Висновки стосовно застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами під час застосування таких норм права», — прокоментував директор Юридичного департаменту Національного банку Олександр Зима.
Нагадуємо, що рішення Національного банку про невідповідність члена наглядової ради АТ «Банк Аванагард» Макара Пасенюка кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності обґрунтоване тим, що виплата змінної винагороди в значному розмірі члену наглядової ради АТ «Банк Аванагард» Макару Пасенюку була здійснена без дотримання вимог законодавства України, без належних на те підстав та без документального обґрунтування.
Зазначене свідчило про наявність у члена наглядової ради АТ «Банк Аванагард» Макара Пасенюка конфлікту інтересів, оскільки його особистий інтерес щодо отримання винагороди суперечив його посадовим обов’язкам стосовно контролю за реалізацією політики винагороди в банку, вжиття заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у банку та сприяння їх врегулюванню як це передбачено в статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
За матеріалами:
Finance.ua
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