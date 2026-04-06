Фонд гарантування виграв справу у Верховному Суді щодо Фінбанку Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб домігся остаточного судового рішення щодо стягнення коштів із пов’язаних осіб Фінбанку на суму 142,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

26 березня 2026 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у справі № 910/13325/21 залишив у силі постанову апеляційного суду про повне задоволення позову Фонду. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Це дозволяє Фонду продовжити процедуру примусового виконання рішення через органи виконавчої служби з метою стягнення коштів і спрямування їх на розрахунки з кредиторами банку.

Деталі справи

Під час ліквідації Фінбанку було встановлено факти так званого «схемного» кредитування ще до початку виведення установи з ринку. Близько 95% кредитного портфеля юридичних осіб було видано пов’язаним із банком структурам. Більшість цих кредитів надавалися без належного забезпечення або під неліквідні застави.

Після визнання банку неплатоспроможним позичальники припинили обслуговування своїх зобов’язань.

У результаті невиконання кредитних зобов’язань сформувалася заборгованість перед кредиторами банку. Станом на сьогодні незадоволена сума вимог кредиторів становить 142,3 млн грн.

Подальші судові процеси

У період з 30 березня до 3 квітня 2026 року заплановано розгляд низки справ.

Зокрема, суди першої інстанції розглянуть:

позов до пов’язаних осіб ПАТ «КБ «Стандарт» щодо відшкодування шкоди на суму 476,8 млн грн (справа № 752/3230/17);

позов до пов’язаних осіб ПАТ «КБ «Надра» на суму 1,8 млрд грн (справа № 910/5995/24);

інші позови в межах господарських, цивільних і кримінальних проваджень.

