Фонд гарантування виділив неплатоспроможним банкам 1,9 мільярда з початку року — Finance.ua

Фонд гарантування виділив неплатоспроможним банкам 1,9 мільярда з початку року Вчора 15:13 — Кредит&Депозит

У липні Фонд гарантування вкладів перерахував банкам, які ліквідуються, 162,5 мільйона гривень, з початку року — 1,9 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО

У липні 157,3 млн грн отримано від погашення кредитів, 4,9 млн грн — від оренди майна та 0,3 млн грн — від реалізації активів.

Загалом за сім місяців року надходження до банків, які перебувають в управлінні Фонду, склали 1,9 млрд грн, з яких 1 505,8 млн грн надійшло від погашення цінних паперів, 312,4 млн грн — від погашення кредитів, 65,3 млн грн — від реалізації майна, 16,6 млн грн — від оренди майна.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виведення « Банку Січ » з ринку та ввів у нього тимчасову адміністрацію.

Економічна Правда За матеріалами:

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