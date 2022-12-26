Фонд гарантування вкладів виставив на продаж колишній офіс російського Сбербанку в Києві — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів виставив на продаж колишній офіс російського Сбербанку в Києві Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Фонд гарантування вкладів виставив на продаж колишній офіс російського Сбербанку в Києві, Фото: fg.gov.ua

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж колишній офіс російського Сбербанку, що знаходиться в Києві на вулиці Великій Васильківській, 85-87.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Аукціон відбудеться 5 січня в системі Prozorro.Продажі. Загалом до складу лоту увійшли нежитлові приміщення площею понад 1 тисяча кв. м. Початкова ціна реалізації лота — 83,35 млн грн.

«Місцерозташування нерухомості — абсолютна перевага активу. Будівля на вул. Велика Васильківська, 85-87 розміщується у самому центрі Києва, за 500 метрів від станцій метро Олімпійська та Палац „Україна“. Приміщення обладнано усіма інженерними мережами», — сказано в повідомленні.

Актив перебуває на балансі АТ «МР Банк» і на торги виставляється уперше. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати МР Банк, а також Промінвестбанк ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який намагається продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

З іншого боку, 12 травня Верховна Рада схвалила указ Президента Володимира Зеленського, яким було введено в дію зазначене рішення РНБО про примусову конфіскацію Промінвестбанку, що належав російській державній корпорації «Веб.рф», та МР Банку («дочки» Сбербанку росії).

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