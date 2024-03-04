Фонд гарантування вкладів у грудні 2022 закупив 200 ноутбуків, ймовірно, переплативши за них щонайменше 1 млн гривень — ЗМІ Сьогодні 12:43 — Казна та Політика

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні 2022 року закупив 200 ноутбуків за 5 798 000 гривень і ймовірно переплатив за них мінімум мільйон гривень, передає УНН.

За даними платформи Prozorro, Фонд гарантування вкладів 30 листопада 2022 року оголосив тендер на закупку 200 ноутбуків очікуваною вартістю 5 799 984 грн. У торгах, які відбулися в грудні, взяла участь одна компанія — ТОВ «СМАРТ ТЕХНОЛОДІС», яка й була визнана переможцем.

Її пропозиція була нижчою від заявленої вартості всього майже на дві тисячі гривень.

Згідно з тендерною документацією, характеристики 40 ноутбуків наступні: модель має бути не гірше Intel Core i3 (не менше 10 покоління), діагональ — 15.6″, оперативна пам’ять не менше ніж 8 Гб (із можливістю розширення до 16Gb), тип інтерфейсу: SSD M.2 NVMe PCIe, місткість накопичувача — не менше ніж 256 Гб, габарити — не більше ніж 359×236×20 мм.

Ще 160 ноутбуків мали наступні характеристики: модель має бути не гірше Intel Core i3 (не менше 11 покоління), діагональ — 15.6″, оперативна пам’ять не менше ніж 8 Гб (із можливістю розширення до 16Gb), тип інтерфейсу: SSD M.2 NVMe PCIe, місткість накопичувача — не менше ніж 256 Гб, габарити — не більше ніж 359×236×20 мм.

Таким чином в середньому один ноутбук обійшовся Фонду у 28 999,92 гривні.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року діяв фіксований курс валют і 1 долар тоді коштував 36,5686 гривень.

Ноутбук зі схожими параметрами у грудні 2022 року коштував від 12 199 гривень до 23 999 гривень.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.