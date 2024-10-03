Фонд гарантування вкладів бореться в суді проти росії за гроші Промекономбанку — Finance.ua
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Фонд гарантування вкладів бореться в суді проти росії за гроші Промекономбанку

Фондовий ринок
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01 жовтня Північний апеляційний господарський суд розпочав розгляд апеляційної скарги Фонду за позовом до росії за збитки, завдані країною-агресором ПАТ «КБ «Промекономбанк» внаслідок окупації українських територій. Головний офіс банку знаходився м. Донецьку та доступ до нього і значної частини активів був втрачений у 2014 р. внаслідок окупації регіону росією.
Сума позову Фонду гарантування до рф складає 651,0 млн грн (справа № 910/8847/23).
Суд першої інстанції відхилив позов Фонду до російської федерації, і нині апеляційна скарга Фонду на це рішення розглядається у Північному апеляційному господарському суді.
Загалом цього тижня, 30 вересня — 4 жовтня суди розглянуть позови Фонду до пов’язаних осіб та власників 14 банків, які причетні до завдання збитків цим банкам та/або їхнім кредиторам. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.
Зокрема, Північний апеляційний господарський суд 03 жовтня продовжить розгляд скарги Фонду та деяких відповідачів на рішення суду першої інстанції, яким частково задоволено позов Фонду до пов’язаних осіб ПАТ КБ «Євробанк» на суму 8,9 млн грн (справа № 910/686/20).
Під час здійснення ліквідаційної процедури ПАТ КБ «Євробанк» було виявлено, що до того, як цей банк був визнаний неплатоспроможним та у ньому розпочато процедуру ліквідації, банком здійснювались невиправдано ризикові операції, як-от укладення завідомо збиткового договору купівлі-продажу цінних паперів тощо.
За матеріалами:
Finance.ua
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