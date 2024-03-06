Фонд гарантування у лютому продав активи банків-банкрутів на ₴178,7 мільйона — Finance.ua

Фонд гарантування у лютому продав активи банків-банкрутів на ₴178,7 мільйона Сьогодні 15:35 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування у лютому продав активи банків-банкрутів на ₴178,7 мільйона

У лютому 2024 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються, становила 178,7 млн гривень.

«Протягом лютого у системі Prozorro. Продажі відбулися 27 успішних аукціонів з продажу активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала понад 178,7 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 92% цієї суми — 164,2 млн грн — становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються.

За результатами успішних аукціонів за лютий станом на 6 березня отримано оплату за 16 лотів на суму 160,7 млн грн. Кошти за 11 лотів, на суму 18,0 млн грн, поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.

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