Фонд гарантування продовжує продаж активів Промінвестбанку - "дочки" російського ВЕБ. рф — Finance.ua

Фонд гарантування продовжує продаж активів Промінвестбанку - "дочки" російського ВЕБ. рф Вчора 16:42 — Фондовий ринок

Фонд гарантування продовжує продаж активів Промінвестбанк у — «дочки» російського ВЕБ. рф.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО

Аукціон з продажу активів відбудеться у системі Prozorro.Продажі 22 серпня. На повторні торги виставлять права вимоги за кредитом юридичної особи.

У забезпеченні за договором:

майнові комплекси з переробки молока загальною площею 52,2 тис. кв. м. із земельними ділянками загальною площею понад 9,5 га, обладнанням та автотранспортом в Київській, Полтавській, Вінницькій та Миколаївській областях;

житлова нерухомість із земельними ділянками загальною площею близько 1,4 тис. кв. м. та 0,4 га відповідно в Васильківському районі Київської області.

Також у заставу оформлено товари в обороті та частки у статутному капіталі чотирьох товариств.

Загальна заборгованість за кредитним договором складає 329,3 млн грн.

Початкова ціна лоту — 329,3 млн грн.

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