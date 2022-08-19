Фонд гарантування продовжує продаж активів Промінвестбанку - "дочки" російського ВЕБ. рф — Finance.ua

Фонд гарантування продовжує продаж активів Промінвестбанку - "дочки" російського ВЕБ. рф
Фонд гарантування продовжує продаж активів Промінвестбанку — «дочки» російського ВЕБ. рф.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Аукціон з продажу активів відбудеться у системі Prozorro.Продажі 22 серпня. На повторні торги виставлять права вимоги за кредитом юридичної особи.
У забезпеченні за договором:
- майнові комплекси з переробки молока загальною площею 52,2 тис. кв. м. із земельними ділянками загальною площею понад 9,5 га, обладнанням та автотранспортом в Київській, Полтавській, Вінницькій та Миколаївській областях;
- житлова нерухомість із земельними ділянками загальною площею близько 1,4 тис. кв. м. та 0,4 га відповідно в Васильківському районі Київської області.
Також у заставу оформлено товари в обороті та частки у статутному капіталі чотирьох товариств.
Загальна заборгованість за кредитним договором складає 329,3 млн грн.
Початкова ціна лоту — 329,3 млн грн.
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