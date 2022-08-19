Фонд гарантування продовжує продаж активів Промінвестбанку - "дочки" російського ВЕБ. рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд гарантування продовжує продаж активів Промінвестбанку - "дочки" російського ВЕБ. рф

Фондовий ринок
178
Фонд гарантування продовжує продаж активів Промінвестбанку — «дочки» російського ВЕБ. рф.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Аукціон з продажу активів відбудеться у системі Prozorro.Продажі 22 серпня. На повторні торги виставлять права вимоги за кредитом юридичної особи.
У забезпеченні за договором:
  • майнові комплекси з переробки молока загальною площею 52,2 тис. кв. м. із земельними ділянками загальною площею понад 9,5 га, обладнанням та автотранспортом в Київській, Полтавській, Вінницькій та Миколаївській областях;
  • житлова нерухомість із земельними ділянками загальною площею близько 1,4 тис. кв. м. та 0,4 га відповідно в Васильківському районі Київської області.
Також у заставу оформлено товари в обороті та частки у статутному капіталі чотирьох товариств.
Загальна заборгованість за кредитним договором складає 329,3 млн грн.
Початкова ціна лоту — 329,3 млн грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.