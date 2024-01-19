Фонд гарантування продає кредити, забезпечені комерційною нерухомістю в Одесі та Сумах, за 296,8 млн грн — Finance.ua
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Фонд гарантування продає кредити, забезпечені комерційною нерухомістю в Одесі та Сумах, за 296,8 млн грн

Фондовий ринок
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Фонд гарантування продає кредити, забезпечені комерційною нерухомістю в Одесі та Сумах, за 296,8 млн грн
Фонд гарантування продає кредити, забезпечені комерційною нерухомістю в Одесі та Сумах, за 296,8 млн грн
7 лютого 2024 року у системі Прозорро. Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу, сформованого Фондом гарантування вкладів за так званим «галузевим підходом». Спільною ознакою включених до складу пулу активів є КВЕД боржника — «операції з нерухомим майном».
Про це пише ФГВФО.
До складу лоту GL19N1025527 увійшли активи трьох банків: ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», АТ «МР БАНК», АТ «МЕГАБАНК».
А саме: права вимоги та майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання та фізичною особою, дебіторська заборгованість та нерухоме майно.
Загальна балансова вартість за включеними до складу пулу активами складає майже 3 млрд грн, із них понад 2,6 млрд грн за активами АТ «МР БАНК». При цьому у забезпеченні оформлено об'єкти комерційної нерухомості у м. Одеса — будівлі торговельних комплексів та центрів — загальною площею понад 29 тис. кв.м. та житловий будинок з двома земельними ділянками в м. Хмельницький.
В складі пулу на продаж виставляються об'єкти комерційної нерухомості, які пов’язані із кредитами, а саме:
  • приміщення магазинів та офісів, загальною площею майже 2 тис. кв. м, за адресою вул. Героїв Крут (Черепіна), 60 у м. Суми;
  • триповерхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом, загальною площею понад 8 тис. кв. м., за адресою вулиця Маршала Бабаджаняна, 25-Б, у м. Одеса.
Кожен актив, включений до складу лоту, щонайменше 4 рази виставлявся на індивідуальний продаж у системі Прозорро. Продажі, а також активи торгувалися у складі пулів, але так і не були реалізовані.
Лот GL19N1025527 виставляється на продаж на голландський аукціон зі стартовою ціною 296,8 млн грн, що відповідає сумі мінімальних цін, сформованих за результатами попередніх торгів.
Детальна інформація про аукціон — за посиланням.
Публічний паспорт активів розміщений тут.
Детальна інформація про активи, включені до складу пулу, забезпечення тощо — доступна для вивчення потенційними інвесторами у віртуальній кімнаті даних, алгоритм доступу до якої за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, участь у торгах можуть брати фізичні та юридичні особи, крім позичальників та поручителів за виставленими на продаж договорами. Також переможцем торгів не може бути рф та пов’язані з країною-агресором особи.
  • Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.
За матеріалами:
Finance.ua
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