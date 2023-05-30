Фонд гарантування продає кредитний портфель фізосіб банку «Аркада» — Finance.ua

Фонд гарантування продає кредитний портфель фізосіб банку «Аркада» Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж кредитний портфель фізичних осіб банку АТ АКБ «Аркада».

«6 червня у системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу досить рідкісного для Фонду гарантування вкладів лоту. Одним лотом на торги виставлено права вимоги за 400 кредитними договорами фізичних осіб АТ АКБ «Аркада», — йдеться в повідомленні.

До складу лоту увійшов увесь кредитний портфель фізичних осіб банку «Аркада»: 399 кредитів забезпечені іпотекою, 1 — беззаставний. Усі кредити номіновані в гривні. 96,4% портфелю за сумою заборгованості - це кредити, видані в період 2016−2019 років. У заставі за 97,3% портфелю перебуває житлова нерухомість, решта 2,7% - комерційна нерухомість. Понад 97% портфелю за сумою заборгованості - об'єкти застави знаходяться у м. Києві.

При цьому 89,3% кредитів — без прострочки, ще 8,8% мають прострочку платежу — від 90 днів до 1 року. Кожен кредит до цього уже виставлявся на індивідуальний продаж у системі Prozorro. Продажі, але не знайшов свого покупця, тому зараз їх об'єднано у пул.

Початкова ціна лоту — 182,2 млн грн. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону на електронному майданчику Prozorro. Продажі.

Як повідомлялось, банк «Аркада» було віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі рішення Національного банку України від 25 серпня 2020 року.

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