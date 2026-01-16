0 800 307 555
Фонд гарантування пояснив, чому продав естонцям банк за 120 тисяч євро

Фондовий ринок
90
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пояснив, що обрав пропозицію Iute Group щодо продажу 100% акцій збанкрутілого «РВС банку», оскільки такий спосіб передбачає найменші витрати для держави.
«Закон вимагає визначити, яка пропозиція буде найменш витратною. В нас є розрахунок кожного способу, включаючи базовий, ліквідацію», — директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай.
«Ми прорахували всі пропозиції, які будуть витрати фонду у разі ліквідації. І математично визначили найменш витратний спосіб», — зазначила Білай, відповідаючи на запитання журналіста ЕП щодо формування ціни банку.
«Згідно із законодавством, є чотири способи, відмінні від ліквідації», — сказала вона.
Йдеться інструменти, визначені директивами ЄС: передачу активів і зобов’язань (sale of business), створення перехідного банку (bridge bank) і продаж банку в цілому.
«Ми оголосили конкурс. В нас було чотири учасники. Три з них зробили пропозицію. Дві з них були на передачу активів та забов’язань — спосіб, який ми вже реалізовували.»
Пропозицією «Юте Банку» було створення перехідного банку, оскільки «Юте Банк» ще не мав ліцензії, додала вона.
Iute Group передбачала створення перехідного банку, його ліцензування, передачу активів і зобов’язань із подальшим продажом іноземному інвестору.
У ФГВФО також зазначили, що врегулювання неплатоспроможного «РВС БАНКУ» — це 12-й кейс, успішно реалізований фондом і третій від початку повномасштабного вторгнення.
Фонд зазначає, що вже застосовував всі інструменти, визначені директивами ЄС. Але один з ключових напрямів стратегії Фонду — врегулювання, а не суто ліквідація, що завжди краще для вкладників, кредиторів і банківської системи загалом.
