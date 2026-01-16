Фонд гарантування пояснив, чому продав естонцям банк за 120 тисяч євро
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пояснив, що обрав пропозицію Iute Group щодо продажу 100% акцій збанкрутілого «РВС банку», оскільки такий спосіб передбачає найменші витрати для держави.
«Закон вимагає визначити, яка пропозиція буде найменш витратною. В нас є розрахунок кожного способу, включаючи базовий, ліквідацію», — директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай.
«Ми прорахували всі пропозиції, які будуть витрати фонду у разі ліквідації. І математично визначили найменш витратний спосіб», — зазначила Білай, відповідаючи на запитання журналіста ЕП щодо формування ціни банку.
«Згідно із законодавством, є чотири способи, відмінні від ліквідації», — сказала вона.
Йдеться інструменти, визначені директивами ЄС: передачу активів і зобов’язань (sale of business), створення перехідного банку (bridge bank) і продаж банку в цілому.
«Ми оголосили конкурс. В нас було чотири учасники. Три з них зробили пропозицію. Дві з них були на передачу активів та забов’язань — спосіб, який ми вже реалізовували.»
Пропозицією «Юте Банку» було створення перехідного банку, оскільки «Юте Банк» ще не мав ліцензії, додала вона.
Iute Group передбачала створення перехідного банку, його ліцензування, передачу активів і зобов’язань із подальшим продажом іноземному інвестору.
У ФГВФО також зазначили, що врегулювання неплатоспроможного «РВС БАНКУ» — це 12-й кейс, успішно реалізований фондом і третій від початку повномасштабного вторгнення.
Фонд зазначає, що вже застосовував всі інструменти, визначені директивами ЄС. Але один з ключових напрямів стратегії Фонду — врегулювання, а не суто ліквідація, що завжди краще для вкладників, кредиторів і банківської системи загалом.
