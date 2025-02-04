Фонд держмайна залучив минулого тижня від приватизації 29,3 млн грн — Finance.ua

Фонд держмайна залучив минулого тижня від приватизації 29,3 млн грн Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Фонд державного майна України минулого тижня провів 12 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 29,34 млн грн.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 12 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 29,34 млн гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 68 учасників, тобто у середньому на лот припадало 5,6 охочих отримати у власність об’єкти», — йдеться в повідомленні.

Найдорожчим лотом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Черкаський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою». За право власності на об’єкт змагалися 2 учасники, вартість лота зросла зі стартових 7,66 млн грн до фінальних 16,0 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 14 онлайн-аукціонів з приватизації. Одним з об’єктів, що будуть виставлені на торги, є державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Завод «Радіореле» за стартовою ціною у 234,4 млн грн. Аукціон з приватизацї оголошено на 4 лютого.

Нагадаємо, Фонд державного майна України провів минулого тижня дев’ять приватизаційних аукціонів, за результатами яких залучив до бюджету 56,01 млн грн.

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