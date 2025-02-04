Фонд держмайна залучив минулого тижня від приватизації 29,3 млн грн — Finance.ua
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Фонд держмайна залучив минулого тижня від приватизації 29,3 млн грн

Фондовий ринок
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Фонд державного майна України минулого тижня провів 12 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету 29,34 млн грн.
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 12 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 29,34 млн гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 68 учасників, тобто у середньому на лот припадало 5,6 охочих отримати у власність об’єкти», — йдеться в повідомленні.
Найдорожчим лотом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Черкаський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою». За право власності на об’єкт змагалися 2 учасники, вартість лота зросла зі стартових 7,66 млн грн до фінальних 16,0 млн грн.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 14 онлайн-аукціонів з приватизації. Одним з об’єктів, що будуть виставлені на торги, є державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ «Завод «Радіореле» за стартовою ціною у 234,4 млн грн. Аукціон з приватизацї оголошено на 4 лютого.
Нагадаємо, Фонд державного майна України провів минулого тижня дев’ять приватизаційних аукціонів, за результатами яких залучив до бюджету 56,01 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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