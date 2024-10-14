Фонд держмайна за тиждень залучив на аукціонах з оренди майже ₴900 тисяч — Finance.ua

Фонд держмайна за тиждень залучив на аукціонах з оренди майже ₴900 тисяч Сьогодні 17:45

Фонд держмайна за тиждень залучив на аукціонах з оренди майже ₴900 тисяч

Фонд державного майна України 7 — 11 жовтня за результатами торгів з оренди державного майна залучив до бюджету 890,8 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

«Команда Фонду держмайна минулого тижня провела 41 аукціон з оренди, з них відбулося 32 на суму — 890 825 гривень», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у торгах загалом взяли участь 48 учасників.

Найдорожчим лотом тижня стали нежитлові приміщення у Львові. Загальна площа нерухомості становить 3,5 тис. кв. м. На аукціон зареєструвався один учасник і запропонував фінальну вартість 286 тис. грн при початковій у 283 тис. грн.

Цього тижня ФДМУ планує провести 48 аукціонів з оренди державного майна.

Як повідомлялося, 7 — 11 жовтня на приватизаційних аукціонах Фонд державного майна України залучив 3,94 млрд грн.

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