Фонд держмайна виставив на приватизацію Івано-Франківський котельно-зварювальний завод — Finance.ua

Фонд держмайна виставив на приватизацію Івано-Франківський котельно-зварювальний завод Сьогодні 17:15 — Фондовий ринок

Оголошено онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод». Торги відбудуться у системі «Прозорро.Продажі» 26 вересня, цінові пропозиції приймаються до 20:00 години 25 вересня.

Стартова ціна лота — 20,40 млн гривень без ПДВ.

Івано-Франківський котельно-зварювальний завод — державне підприємство, яке спеціалізується на виробництві котлів та радіаторів центрального опалення.

Станом на 1 серпня поточного року чисельність працівників підприємства складає 49 осіб.

Адреса майна: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11.

Об’єкт знаходиться в промисловій частині міста Івано-Франківськ, неподалік від центра, місцевої річки Бистриця Надвірнянська, залізниці та автомобільного шляху національного значення Н18, що робить об’єкт приватизації перспективним для інвестування з метою подальшого розвитку або релокації бізнесу.

До складу єдиного майнового комплексу входять 31 одиниця нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні, допоміжні будівлі та споруди тощо) загальною площею 51 243,9 м², які розташовані за адресами:

м. Івано-Франківськ вул. Хриплинська, 11;

м. Івано-Франківськ, вул. Лисенка, 2а.

Також на балансі підприємства знаходиться 22 одиниці транспортних засобів та спецтехніки 1974−2003 років випуску та 667 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка тощо).

Загальна площа двох земельних ділянок під комплексом становить 14,3752 га.

Станом на 1 липня поточного року частину нерухомого майна підприємства загальною площею 19 809,1 м² передано в оренду. Граничний термін дії наявних договорів оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після припинення чи його скасування, але не довше ніж на момент переходу права власності на майно.

На балансі ДП розташовані об’єкти що не підлягають приватизації:

автодорога від вул. Радянської (Незалежності) до ц. 1;

котельня;

нежитлове приміщення (підвал), яке є захисною спорудою цивільного захисту.

Згідно з встановленими умовами продажу новий власник зобов’язаний не допустити звільнення працівників та погасити заборгованості протягом 6 місяців.

borgexpert За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.