Фонд держмайна провів цьогоріч 300 успішних аукціонів — Finance.ua
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Фонд держмайна провів цьогоріч 300 успішних аукціонів

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З початку року Фонд державного майна України провів 300 успішних приватизаційних аукціонів, у яких взяли участь 1 556 підприємців.
Про це повідомляє пресслужба фонду у Facebook.
«У приватизації в 2023 році взяли участь 1556 підприємців. У середньому за кожен об'єкт змагаються понад 5 підприємців — це на 60% більше, ніж у 2021 році», — йдеться в повідомленні.
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Загалом з початку року успішно звершилося 300 аукціонів. Фінальні ставки, які запропонували переможці, вже склали понад 2,4 млрд грн. Окрім цього, вони сплачують 20% ПДВ та повинні повернути борги підприємств перед бюджетом та працівниками
За інформацією ФДМУ, порівняно із середніми надходженнями за попередні роки сума коштів, яка надійшла до бюджету за 8 місяців цього року, зросла у 4,5 раза і стала рекордною за останні 10 років.
Нагадаємо, з 21 до 25 серпня сума переможних ставок приватизаційних аукціонів Фонду держмайна сягнула 3,2 млн грн. У 7 аукціонах взяли участь 36 учасників, а завдяки конкуренції ціна активів зросла в 11 разів від стартової ціни.
За матеріалами:
Finance.ua
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