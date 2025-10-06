Фонд держмайна продав «Укрбуд» за 805 млн Сьогодні 06:34

Фонд держмайна продав «Укрбуд» за 805 млн

Фонд державного майна України завершив одну з найпомітніших угод року — приватизацію державної будівельної компанії «Укрбуд». Новим власником підприємства стало ТОВ «Техно-онлайн», яке підписало договір купівлі-продажу через 3,5 місяця після проведення торгів.

Про це повідомляє «Комерсант Український».

Вартість угоди — 805 млн грн. Саме стільки запропонували на електронному аукціоні, який відбувся 18 червня 2025 року.

У ході торгів змагалися 5 учасників, що зумовило зростання вартості лота зі стартових — 262 646 000 гривень, до фінальних — 805 001 000 гривень.

За даними ФДМУ, переможцем торгів спочатку була компанія «Петро ойл енд кемікалс» грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі з пропозицією 805 млн грн. Проте 30 червня її дискваліфікували через зв’язок із підсанкційними особами. Після цього право на приватизацію перейшло до ТОВ «Техно-онлайн», яке запропонувало на 1 грн менше.

Згідно з умовами приватизації, новий власник зобов’язаний:

зберегти основні види діяльності компанії;

погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом протягом шести місяців;

не звільняти працівників;

сплатити дивіденди державі за 2024−2025 роки.

Проданий об’єкт включає:

88 будівель, споруд і нежитлових приміщень;

17 земельних ділянок;

у Києві — 19 об’єктів загальною площею понад 27 тис. кв. м;

також нерухомість у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Частина лотів складається з комплексів споруд, що підвищує інвестиційну привабливість активу.

Компанія «Укрбуд» спеціалізується на проєктуванні промислових та цивільних об’єктів, будівельно-монтажних роботах, а також підготовці та перепідготовці робітничих кадрів. До її структури входить 10 дочірніх підприємств, включно з проєктними інститутами та навчальними центрами. Продаж активу може забезпечити подальший розвиток підготовки фахівців для будівельної галузі.

Варто зазначити, що державна компанія «Укрбуд» не входить до складу однойменної корпорації та не пов’язана з «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася.

Президентом держкорпорації «Укрбуд» протягом 2010−2016 років був колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась. Він побудував власний приватний будівельний бізнес, використовуючи бренд державної компанії.

При цьому «Будівельна компанія «Укрбуд», передана на приватизацію, займалася переважно промисловим будівництвом.

Останніми роками «Укрбуд» перебував у законсервованому стані і майже не здійснював будівельну діяльність, обмежуючись здачею нерухомості в оренду.

Комерсант український За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.