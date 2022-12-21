Фонд держмайна підготував перші аукціони малої приватизації на 2023 рік — Finance.ua
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Фонд держмайна підготував перші аукціони малої приватизації на 2023 рік

Казна та Політика
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Фонд державного майна України опублікував на Prozorro.Продажі перші 7 оголошень про приватизаційні аукціони, які відбудуться в січні 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Зазначається, що зокрема до приватизації вже готові: будівля лабораторії в Білгород-Дністровський (Одещина), адміністративне приміщення в смт Добровеличківка (Кіровоградщина), приміщення ветеринарної лабораторії з прибудовами в Чернівцях та фундамент нежитлової будівлі в селі Мерешор (Закарпатська область).
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У ФДМУ нагадали, що з моменту відновлення малої приватизації, у вересні, проведено понад 170 онлайн-аукціонів. У них взяли участь понад 800 учасників, а до державного бюджету перераховані 1,147 млрд. Також до кінця 2022 року мають відбутися ще 28 приватизаційних аукціонів.
Нагадаємо, у листопаді Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення процедури приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі. Це дозволяє розблокувати процедуру приватизації 41 об’єкта державної форми власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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