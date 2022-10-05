Фонд держмайна отримав в управління понад 800 обʼєктів на суму близько 45 мільярдів — Finance.ua

Фонд держмайна отримав в управління понад 800 обʼєктів на суму близько 45 мільярдів Вчора 10:32 — Казна та Політика

Фонд держмайна отримав в управління понад 800 обʼєктів на суму близько 45 мільярдів

Понад 800 об’єктів державної власності загальною вартістю близько 45 мільярдів гривень передані зі сфери уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна України.

Відповідне рішення ухвалив Уряд на засіданні 4 жовтня 2022 року, повідомляє Урядовий портал.

«Рішенням Уряду до сфери управління Фонду держмайна передано понад 800 об’єктів держвласності. Таким чином, ми суттєво знижуємо навантаження на державні органи, під управлінням яких перебували ці об’єкти. У подальшому частина підприємств знайдуть у процесі приватизації нового власника, отримають інвестиції та будуть працювати на економіку країни. Певна кількість підприємств залишиться в управлінні держави, чи буде передана в оренду. А держкомпанії, які не мають потенціалу розвитку та нецікаві бізнесу, будуть ліквідовані, що зменшить витрати держбюджету», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Серед переданих до сфери управління ФДМУ об’єктів:

державні підприємства;

корпорації;

держустанови;

науково-дослідні центри тощо.

Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях. Над переліком підприємств працювали міністерства та відомства, які управляли об’єктами, також були враховані позиції обласних військово-цивільних адміністрацій.

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