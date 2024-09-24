Фонд держмайна минулого тижня реалізував об’єктів більш як на ₴2,57 мільярда — Finance.ua
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Фонд держмайна минулого тижня реалізував об’єктів більш як на ₴2,57 мільярда

Фондовий ринок
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Фонд державного майна України 16−20 вересня 2024 року провів 16 приватизаційних аукціонів, на яких залучив ₴2,574 мільярда.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
«З 16 по 20 вересня відбулося 16 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна, торги проходили у системі Prozorro.Продажі. Загальне зростання ціни відбулося у 2,4 раза, кількість учасників — 171. Тобто у середньому за актив змагалися 10,7 учасника», — йдеться в повідомленні.
Найдорожчим лотом тижня став об’єкт великої приватизації — готель «Україна». Його вартість зросла у понад два рази, а торги вперше проходили онлайн. За право власності на актив у серці столиці змагалися три учасники, вартість лота сягнула ₴2,5 мільярда. Крім того, переможець торгів має сплатити ПДВ в сумі ₴502,3 мільйона. Таким чином, загальний економічний ефект від аукціону може скласти понад ₴3 мільярда.
Другим за ціною продажу став об’єкт малої приватизації на Чернігівщині. Ціна комплексу нежитлових будівель та споруд зросла у ₴10,9 раза — зі стартових ₴3,2 мільйона до фінальних ₴35,1 мільйона. Крім того, покупець зобов’язаний сплатити ПДВ у розмірі ₴7 мільйонів.
За матеріалами:
Finance.ua
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