Фонд держмайна минулого тижня продав активів на 346,66 мільйона гривень — Finance.ua
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Фонд держмайна минулого тижня продав активів на 346,66 мільйона гривень

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Фонд державного майна України минулого тижня залучив до державного бюджету 346,66 млн грн на приватизаційних аукціонах.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці.
За даними фонду, 15−19 січня було проведено 12 успішних приватизаційних аукціонів. Загалом у торгах взяли участь 100 потенційних інвесторів.
Цього тижня ФДМУ планує провести 21 онлайн-аукціон. Серед найбільших торгів єдиний майновий комплекс ДП «ТВК», стартова ціна якого заявлена у 104,1 млн грн. Аукціон запланований на 26 січня.
Також запланована реалізація єдиного майнового комплексу ДП «Ганнопільський спиртовий завод». Стартова ціна об'єкта — 3,8 млн грн, аукціон запланований на 25 січня.
Крім того, Фонд держмайна виставляв на приватизацію складський комплекс у селищі Авангард під Одесою на 29 листопада. Вартість лота становила 208,23 млн грн.
Фонд держмайна виставив на повторний приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс ДП «ТВК». Це складські приміщеннями біля легендарного ринку 7-й кілометр.
За матеріалами:
ua.news
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