Фонд держмайна готує до приватизації ще один морпорт — Finance.ua

Фонд держмайна готує до приватизації ще один морпорт Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Фонд держмайна проведе 3 березня приватизаційний аукціон з продажу «Білгород-Дністровського морського торговельного порту». Торги відбудуться на Prozorro.Продажі. Стартова ціна — 187,6 млн грн (без ПДВ). Гарантійний внесок для участі у торгах — 37,5 млн грн (без ПДВ).

Про це йдеться в повідомленні фонду.

«Це друга приватизація порту за часи Незалежності. Залучення приватного інвестора для збиткового Білгород-Дністровського порту — це поштовх для розвитку його інфраструктури та створення додаткових робочих місць», — зазначає Перший заступник Голови ФДМУ Дмитро Кліменков, який минулого тижня особисто перевірив готовність порту до приватизації.

Останніми роками Білгород-Дністровський порт показував суттєві збитки. В 2019-2021 роках збиток коливався в межах 23,5-28,5 млн грн. Негативна тенденція спостерігалася і в 2022 році. За січень-вересень минулого року порт отримав 2,9 млн грн збитку.

Крім того, станом на 30 вересня 2022 року порт накопичив 104,7 млн грн простроченої кредиторської заборгованості. Найбільше боргів за податками із заробітної плати (27,3 млн грн) та на нерухоме майно (23,6 млн грн).

Також порт заборгував 13,7 млн грн заробітної плати. З 2019 року з порту звільнилися 88 робітників. Станом на січень-вересень 2022 року там працювали 148 робітників.

Зараз через повномасштабне вторгнення російських військ Білгород-Дністровський порт заблокований з моря. Однак він не зупинився. Тут відбувається перевалка вантажів в статусі «сухого порту».

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).

Покупець порту зобов’язаний протягом шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом. Також він не зможе звільняти робітників за власною ініціативою протягом цього періоду.

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Стартова ціна розрахована на підставі балансової вартості активів порту. На час військового стану на покупця порту не накладаються інвестзобов’язання.

Продаж Білгород-Дністровського порту буде другою приватизацією морського порту за часи незалежності України.

Довідка Finance.ua:

201 млн грн: в Україні вперше приватизували морський порт. Фонд державного майна успішно провів приватизаційний онлайн-аукціон в державній системі Прозорро.Продажі морського порту вперше за часів незалежності України. Вартість «Усть-Дунайська» зросла у більш ніж в 3 рази з 60 мільйонів гривень стартової ціни до 201 мільйона переможної. За право приватизації порту в торгах змагалися 8 учасників.

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