Фонд буде створений з метою інвестицій: Свириденко про угоду щодо копалин — Finance.ua

Фонд буде створений з метою інвестицій: Свириденко про угоду щодо копалин Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

Майбутній спільний Фонд України і США, передбачений угодою про надра, буде створений з метою інвестицій у проєкти з видобування і переробки корисних копалин.

Про це на засіданні комітету з питань міжнародної політики сказала перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Суспільне.

Міністерка прокоментувала, що як представниця уряду була уповноважена підписати одну міжурядову угоду і пояснила, чому на фото міністр фінансів США Скотт Бессент тримає дві угоди, а вона одну.

Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр економіки США Скотт Бессент після підписання угоди., Фото: Мінекономіки

«Бесент тримає в руках англійську версію угоди і українську версію угоди. Я тримаю українську версію угоди», — сказала Свириденко.

Вона також заявила, що угода про обмежене партнерство не є частиною угоди про копалини чи її додатком.

«Це окрема угода, яка не може виходити за межі міжурядової угоди. Вона має відповідати Конституції і законам України і деталізовувати цю міжурядову угоду і не суперечити їй в жодній частині», — сказала міністерка.

Щодо геологорозвідки, то за словами Свириденко, спільний Фонд ніяким чином «не регулює, не регламентує видобуток корисних копалин.

«Це має бути окрема бюджетна програма, подана і ініційована Міністерством. Цей фонд створений з метою інвестицій, а якраз може інвестувати у всі проєкти, пов’язані і з видобуванням, і з переробкою корисних копалин, все, що пов’язано з видобутком нафти і газу. І це конкретно і прямо вказано в тексті угоди», — сказала вона.

Заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка повідомив, що угода безстрокова і це дозволить реалізовувати «супердовгострокові інвестиційні проєкти» на користь української економіки.

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«Тому це в наших інтересах, щоб вона діяла безстроково. Це не означає, що ця угода не може бути припинена відповідно до Закону про міжнародні договори України та інших процедур», — сказав урядовець.

Щодо узгодження угоди про надра з Конституцією і стратегічною метою інтеграції до Європейського Союзу, то за словами Качки, на засіданні комітету європейської та євроатлантичної інтеграції було схвалено рішення, що цей документ «не суперечить зобов’язанням перед ЄС».

Довідка Finance.ua:

у ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин й вона стосується 57 мінералів.

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