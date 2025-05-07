Фонд буде створений з метою інвестицій: Свириденко про угоду щодо копалин — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд буде створений з метою інвестицій: Свириденко про угоду щодо копалин

Казна та Політика
23
Майбутній спільний Фонд України і США, передбачений угодою про надра, буде створений з метою інвестицій у проєкти з видобування і переробки корисних копалин.
Про це на засіданні комітету з питань міжнародної політики сказала перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Суспільне.
Міністерка прокоментувала, що як представниця уряду була уповноважена підписати одну міжурядову угоду і пояснила, чому на фото міністр фінансів США Скотт Бессент тримає дві угоди, а вона одну.
Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр економіки США Скотт Бессент після підписання угоди.
Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр економіки США Скотт Бессент після підписання угоди., Фото: Мінекономіки
«Бесент тримає в руках англійську версію угоди і українську версію угоди. Я тримаю українську версію угоди», — сказала Свириденко.
Вона також заявила, що угода про обмежене партнерство не є частиною угоди про копалини чи її додатком.
«Це окрема угода, яка не може виходити за межі міжурядової угоди. Вона має відповідати Конституції і законам України і деталізовувати цю міжурядову угоду і не суперечити їй в жодній частині», — сказала міністерка.
Щодо геологорозвідки, то за словами Свириденко, спільний Фонд ніяким чином «не регулює, не регламентує видобуток корисних копалин.

Читайте також: Угода про копалини: все, що треба знати й розуміти українцям

«Це має бути окрема бюджетна програма, подана і ініційована Міністерством. Цей фонд створений з метою інвестицій, а якраз може інвестувати у всі проєкти, пов’язані і з видобуванням, і з переробкою корисних копалин, все, що пов’язано з видобутком нафти і газу. І це конкретно і прямо вказано в тексті угоди», — сказала вона.
Заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка повідомив, що угода безстрокова і це дозволить реалізовувати «супердовгострокові інвестиційні проєкти» на користь української економіки.
Читайте також
«Тому це в наших інтересах, щоб вона діяла безстроково. Це не означає, що ця угода не може бути припинена відповідно до Закону про міжнародні договори України та інших процедур», — сказав урядовець.
Щодо узгодження угоди про надра з Конституцією і стратегічною метою інтеграції до Європейського Союзу, то за словами Качки, на засіданні комітету європейської та євроатлантичної інтеграції було схвалено рішення, що цей документ «не суперечить зобов’язанням перед ЄС».

Довідка Finance.ua:

  • у ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин й вона стосується 57 мінералів.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems