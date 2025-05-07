Санкції проти росії: група Єрмака-Макфола презентувала новий план дій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Санкції проти росії: група Єрмака-Макфола презентувала новий план дій

Казна та Політика
52
Санкції проти росії: група Єрмака-Макфола презентувала новий план дій
Санкції проти росії: група Єрмака-Макфола презентувала новий план дій
Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола представила План дій 4.0 — щорічний аналітичний документ, який містить комплексний набір санкційних пропозицій, спрямованих на збільшення економічного тиску на росію та підтримку України.
Про це повідомили в Офісі президента.
За словами співголови санкційної групи, керівника ОП Андрія Єрмака, новий план пропонує всі кроки, необхідні для того, щоб позбавити росію фінансових і технологічних ресурсів для ведення війни, змусити її забезпечити реальне припинення вогню та конструктивні мирні переговори.
Читайте також
Експерти міжнародної санкційної групи наголошують, що Європа має взяти на себе лідерство в питанні посилення санкцій.
Зниження цін на енергоносії ставить росію у вразливе становище, підкреслив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Євросоюзу, переконаний він, варто скористатися цим, щоб повністю відмовитися від російських нафти та газу.
«Це важливий внесок не лише в підтримку України у війні, а й у безпеку самої Європи», — акцентував Власюк.
Читайте також
Повідомляється, що основними пропозиціями, які представлені в Плані дій 4.0, є обмеження енергетичних доходів росії шляхом зниження стелі цін на її нафту, заборони на імпорт скрапленого природного газу з «Ямалу», розширення санкцій проти тіньового флоту.
Також експерти пропонують Європейському Союзу доповнити санкційний режим упровадженням мит на імпорт із росії енергоносіїв.
Ще одним пріоритетним завданням є послаблення російського військово-промислового комплексу шляхом повної заборони на експорт до рф критичних технологій, а також санкціонування всіх компаній російського ВПК та їхніх посередників у третіх країнах.
Читайте також
У поєднанні з відновленням Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю на базі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і встановленням квот на експорт товарів подвійного призначення до країн, які допомагають росії обходити санкції, це дозволить забезпечити дієвий контроль за дотриманням санкційного режиму.
Серед іншого, у Плані дій 4.0 наголошується на стратегічній доцільності та справедливості конфіскації заморожених активів Центрального банку рф для фінансування потреб України.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems