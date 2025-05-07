Санкції проти росії: група Єрмака-Макфола презентувала новий план дій — Finance.ua

Санкції проти росії: група Єрмака-Макфола презентувала новий план дій Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Санкції проти росії: група Єрмака-Макфола презентувала новий план дій

Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола представила План дій 4.0 — щорічний аналітичний документ, який містить комплексний набір санкційних пропозицій, спрямованих на збільшення економічного тиску на росію та підтримку України.

Про це повідомили в Офісі президента.

За словами співголови санкційної групи, керівника ОП Андрія Єрмака, новий план пропонує всі кроки, необхідні для того, щоб позбавити росію фінансових і технологічних ресурсів для ведення війни, змусити її забезпечити реальне припинення вогню та конструктивні мирні переговори.

Експерти міжнародної санкційної групи наголошують, що Європа має взяти на себе лідерство в питанні посилення санкцій.

Зниження цін на енергоносії ставить росію у вразливе становище, підкреслив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Євросоюзу, переконаний він, варто скористатися цим, щоб повністю відмовитися від російських нафти та газу.

«Це важливий внесок не лише в підтримку України у війні, а й у безпеку самої Європи», — акцентував Власюк.

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Повідомляється, що основними пропозиціями, які представлені в Плані дій 4.0, є обмеження енергетичних доходів росії шляхом зниження стелі цін на її нафту, заборони на імпорт скрапленого природного газу з «Ямалу», розширення санкцій проти тіньового флоту.

Також експерти пропонують Європейському Союзу доповнити санкційний режим упровадженням мит на імпорт із росії енергоносіїв.

Ще одним пріоритетним завданням є послаблення російського військово-промислового комплексу шляхом повної заборони на експорт до рф критичних технологій, а також санкціонування всіх компаній російського ВПК та їхніх посередників у третіх країнах.

У поєднанні з відновленням Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю на базі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і встановленням квот на експорт товарів подвійного призначення до країн, які допомагають росії обходити санкції, це дозволить забезпечити дієвий контроль за дотриманням санкційного режиму.

Серед іншого, у Плані дій 4.0 наголошується на стратегічній доцільності та справедливості конфіскації заморожених активів Центрального банку рф для фінансування потреб України.

Укрінформ За матеріалами:

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