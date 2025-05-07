50 фізичних осіб і понад 100 суден: Єврокомісія запропонувала новий 17-й пакет санкцій проти рф — Finance.ua

50 фізичних осіб і понад 100 суден: Єврокомісія запропонувала новий 17-й пакет санкцій проти рф Сьогодні 11:14

50 фізичних осіб і понад 100 суден: Єврокомісія запропонувала новий 17-й пакет санкцій проти рф

Європейська комісія запропонувала включити у 17-й пакет санкцій проти москви понад 50 фізичних осіб і понад 100 суден, пов’язаних з тіньовим флотом росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

За словами одного з джерел, звільнення від санкцій щодо російського нафтогазового проєкту «Сахалін-2» буде продовжено до червня наступного року у зв’язку з його важливістю для Японії.

Джерела повідомили, що, крім того, пакет передбачає посилення експортного контролю за товарами, що можуть бути використані російськими військовими технологіями. Одне з джерел додало, що під санкції потраплять понад 50 фізичних та юридичних осіб, у тому числі п’ять у Китаї.

Крім того, нові заходи будуть спрямовані проти 31 компанії, що допомагає російським військовим або бере участь в ухиленні від санкцій, з яких 13 перебувають за межами росії.

Як додав редактор радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк, мова йде не тільки про 17-й пакет і дорожню карту з припинення постачання газу. Брюссель також працює над конкретними санкціями щодо осіб та організацій, причетних до кібератак, розповсюдження хімічної зброї та гібридних атак на ЄС.

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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року міжнародна спільнота запровадила безпрецедентні санкції проти москви. Ці заходи спрямовані на ізоляцію росії на світовій арені, підрив її економіки та змушення її припинити агресивні дії. Основні види санкцій:

економічні: обмеження торгівлі, заборона експорту та імпорту певних товарів, технологій та послуг;

фінансові: замороження активів російських банків та окремих осіб, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи (SWIFT);

політичні: дипломатичні бойкоти, виключення з міжнародних організацій, обмеження дипломатичних відносин;

технологічні: обмеження доступу до високотехнологічних товарів та послуг, необхідних для розвитку російської промисловості та військового комплексу;

енергетичні: обмеження експорту енергоносіїв з росії.

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