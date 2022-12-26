Фон дер Ляєн запевнила, що виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно — Finance.ua

Фон дер Ляєн запевнила, що виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

Фон дер Ляєн запевнила, що виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно

Україна мужньо бореться проти російської агресії, впродовж усього цього часу ЄС був поряд з нею та продовжуватиме підтримувати її і надалі.

Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Твіттері

«Українці хоробро воюють проти агресора... Ми ніколи не зможемо зрівнятися з їхньою жертовністю. Але ми допомагаємо всіма можливими шляхами. Цього року ми мобілізували більше €19 мільярдів, щоб підтримати Україну. І більше вже в дорозі», — написала президент Єврокомісії.

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Вона нагадала, що всі країни ЄС погодилися із пропозицією Єврокомісії спрямувати €18 мільярдів макрофінансової допомоги для України у наступному році.

«Ці гроші будуть сплачуватися регулярно, щоб допомогти у невідкладному ремонті та прокласти шлях до відновлення. До того відновлення, яке поставить Україну на шлях до ЄС», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Від початку війни ЄС виявив дієву солідарність із народом України. Вперше в історії країни ЄС активували Директиву тимчасового захисту та прийняли у себе мільйони українців, переважно жінок і дітей, які рятуються від війни.

У грудні Рада ЄС та Європарламент остаточно погодили надання Україні МФД+ у 2023 році в обсязі €18 мільярдів на вигідних умовах — гарантії за цим кредитом будуть надаватися за рахунок бюджетних резервів ЄС.

Як очікується, ця допомога буде сплачуватися рівними траншами вже з січня наступного року з розрахунку €1,5 мільярда на місяць та стане частиною ширшої міжнародної допомоги, яку Україна отримає від країн G7, міжнародних партнерів та фінансових інституцій у 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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