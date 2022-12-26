Фон дер Ляєн запевнила, що виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно — Finance.ua
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Фон дер Ляєн запевнила, що виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно

Казна та Політика
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Фон дер Ляєн запевнила, що виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно
Фон дер Ляєн запевнила, що виділені Україні кошти сплачуватимуться ЄС регулярно
Україна мужньо бореться проти російської агресії, впродовж усього цього часу ЄС був поряд з нею та продовжуватиме підтримувати її і надалі.
Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Твіттері.
«Українці хоробро воюють проти агресора... Ми ніколи не зможемо зрівнятися з їхньою жертовністю. Але ми допомагаємо всіма можливими шляхами. Цього року ми мобілізували більше €19 мільярдів, щоб підтримати Україну. І більше вже в дорозі», — написала президент Єврокомісії.
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Вона нагадала, що всі країни ЄС погодилися із пропозицією Єврокомісії спрямувати €18 мільярдів макрофінансової допомоги для України у наступному році.
«Ці гроші будуть сплачуватися регулярно, щоб допомогти у невідкладному ремонті та прокласти шлях до відновлення. До того відновлення, яке поставить Україну на шлях до ЄС», — додала Урсула фон дер Ляєн.
Від початку війни ЄС виявив дієву солідарність із народом України. Вперше в історії країни ЄС активували Директиву тимчасового захисту та прийняли у себе мільйони українців, переважно жінок і дітей, які рятуються від війни.
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У грудні Рада ЄС та Європарламент остаточно погодили надання Україні МФД+ у 2023 році в обсязі €18 мільярдів на вигідних умовах — гарантії за цим кредитом будуть надаватися за рахунок бюджетних резервів ЄС.
Як очікується, ця допомога буде сплачуватися рівними траншами вже з січня наступного року з розрахунку €1,5 мільярда на місяць та стане частиною ширшої міжнародної допомоги, яку Україна отримає від країн G7, міжнародних партнерів та фінансових інституцій у 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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