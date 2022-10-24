Україна у 2023 році може розраховувати на 18 мільярдів євро — фон дер Ляйєн — Finance.ua

Україна у 2023 році може розраховувати на 18 мільярдів євро — фон дер Ляйєн Вчора 10:32 — Казна та Політика

Україна у 2023 році може розраховувати на 18 мільярдів євро — фон дер Ляйєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляє, що Україна наступного року може розраховувати на отримання 18 млрд євро для задоволення основних потреб.

Про це фон дер Ляйєн сказала за підсумками дводенного засідання Європейської Ради на рівні лідерів країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

Президент ЄС нагадала, що раніше була узгоджена макрофінансова допомога для України в розмірі 9 млрд євро, яка буде частково виділена до кінця цього року. Станом на зараз, з початку цього року, Євросоюз підтримав Україну на суму 19 млрд євро.

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За її словами, на зустрічі лідерів ЄС увага більше зосереджена на наступному році. «Для України дуже важливо мати передбачуваний і стабільний потік доходів», — заявила фон дер Ляйєн.

«Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно 3-4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. І ці 3-4 млрд євро повинні фінансуватися Європейським Союзом, нашими американськими друзями, і фінансовими інститутами. Тому дискусія зосереджувалася на сумі 1,5 млрд євро на місяць для України, яка фінансуватиметься Євросоюзом», — заявила президент ЄК.

При цьому, вона уточнила, що загалом наступного року, за допомогою Євросоюзу, США і міжнародних фінансових організацій сума, на яку Україна зможе розраховувати, складе 18 млрд євро.

«Ми доручили міністрам фінансів розвинути належний механізм, але також було важливо послати сигнал Україні, що ми дуже добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу», — заявила вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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