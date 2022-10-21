У Конгресі США розглядають допомогу Україні на $50 млрд — Finance.ua

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У Конгресі США розглядають допомогу Україні на $50 млрд

Казна та Політика
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У Конгресі США розглядають допомогу Україні на $50 млрд
У Конгресі США розглядають допомогу Україні на $50 млрд
Конгрес США може до січня ухвалити законопроєкт про виділення Україні до $50 млрд допомоги.
Про це пише NBC News.
Президент Джо Байден вважає, що зобов’язання США щодо підтримки України можуть похитнутися, якщо республіканці знову візьмуть контроль над Палатою представників.
У Конгресі США думають над ухваленням законопроєкту, який гарантуватиме продовження підтримки України в 2023 році, навіть якщо результати проміжних виборів до Палати представників призведуть до її зменшення.
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Конгрес США може до кінця цього року ухвалити закон про пакет допомоги до $50 млрд, які будуть розподілені на весь 2023 рік. Офіційного запиту від адміністрації Байдена ще немає, тому сума є приблизною.
У вересні Конгрес схвалив $12 млрд військової та економічної допомоги Україні, але новий пакет буде значно більшим, зазначає телеканал із посиланням на джерела.
За словами одного з сенаторів-республіканців, цієї суми вистачить, щоб Україна могла прожити рік.
«Ці $12 млрд виглядатимуть як кишенькові гроші», — сказав він на умовах анонімності.
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Водночас Байден висловив стурбованість тим, що зобов’язання США щодо підтримки України можуть похитнутися, якщо республіканці знову візьмуть контроль над Палатою представників, пише CNN.
«Так, я хвилююся через це, тому що вони сказали, що скоротять допомогу», — заявив президент США.
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Перед проміжними виборами до Конгресу США у Республіканській партії намітився розкол щодо питання подальшої допомоги Україні. Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, який може отримати посаду спікера, якщо Республіканська партія виграє вибори в листопаді, попередив, що його однопартійці «не збираються виписувати Україні чек-бланш».
«Я думаю, що люди будуть сидіти в рецесії, і вони не збираються виписувати Україні чек», — заявив Маккарті.
14 жовтня Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, медичне обладнання й транспортні засоби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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