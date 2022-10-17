Американські економісти впевнені у майбутній рецесії у США — Finance.ua

Американські економісти впевнені у майбутній рецесії у США Вчора 19:47 — Світ

Американські економісти впевнені у майбутній рецесії у США

Оцінка ймовірності рецесії в американській економіці різко зросла на тлі високої інфляції та зростання процентних ставок у США.

Про це свідчать дані регулярного опитування The Wall Street Journal.

Респонденти оцінили ймовірність рецесії у США у наступні 12 місяців у 63% проти липневих 49%. Показник перевищив 50% уперше з липня 2020 року. Дані WSJ за період з 2005 року показують, що оцінка шансів рецесії експертами на такому рівні в окремих випадках не відповідала реальній рецесії.

У середньому респонденти прогнозують скорочення ВВП США на 0,2% у перерахунку на річні темпи у першому кварталі 2023 року та зниження на 0,1% у другому кварталі. Липневий прогноз передбачав зростання на 0,8% та 1% відповідно.

Експерти вважають, що компанії відреагують на скорочення економіки та свого прибутку звільненнями співробітників. На їхню думку, кількість робочих місць у США за винятком сільськогосподарського сектору зменшуватиметься в середньому на 34 тис. на місяць у другому кварталі наступного року та на 38 тис. у третьому кварталі. Раніше очікувалося, що за ці шість місяців кількість робочих місць зростатиме в середньому на 65 тис. щомісяця.

При цьому рецесія буде відносно короткою, вважають експерти. Ті економісти, які оцінюють ймовірність рецесії вище 50%, загалом вважають, що вона триватиме 8 місяців.

У 2023 році в цілому економіка Сполучених Штатів зросте на 0,4%, 2024 року — на 1,8%, свідчить консенсус-прогноз. Цього року економісти чекають зростання на 0,2%.

Згідно з прогнозом аналітиків S & P Global Market Intelligence, економіка США увійде до рецесії в останньому кварталі 2022 року, а за підсумками 2023-го ВВП країни скоротиться на 0,5%.

Раніше в ОЕСР заявили, що повномасштабне вторгнення рф в Україну спричинило більший спад світової економіки, ніж прогнозувалося раніше. За прогнозами ОСЕР, зростання економіки США уповільниться з 1,5% у 2022 році до всього 0,5% у 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.