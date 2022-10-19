У США працюють над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів у пришвидшеному темпі — Finance.ua
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У США працюють над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів у пришвидшеному темпі

Казна та Політика
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У США працюють над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів у пришвидшеному темпі
У США працюють над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів у пришвидшеному темпі
Уряд США у прискореному темпі працює над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів економічної допомоги, ухваленої законом наприкінці вересня.
Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час онлайн-зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає пресслужба Мінфіну США.
«Сполучені Штати працюють у прискореному темпі над виділенням 4,5 млрд дол. нещодавно затвердженої бюджетної підтримки», — зазначила Єллен.
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У Мінфіні США підкреслили, що з урахуванням цієї суми загальна економічна допомога США Україні збільшиться до 13 млрд дол. Усі ці кошти спрямовувались у вигляді грантів.
Також Джанет Єллен визнала масштабні фінансові потреби України наступного року щодо забезпечення критично важливих державних послуг, а також відновлення першочергової інфраструктури.
А також наголосила на необхідності комплексної координації серед міжнародних партнерів, аби допомогти Україні розпочати відбудову та відновлення.

Довідка Finance.ua:

  • Україна 18 жовтня отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу — це перший транш з пакету допомоги у 5 млрд євро;
  • з початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала від міжнародних донорів майже $22 млрд фінансової допомоги. Ця сума могла бути майже вдвічі більшою, судячи з заяв найбільших донорів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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