FlixBus збільшив пасажиропотік на своїх автобусних перевезеннях в Україні у 6 разів — Finance.ua
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FlixBus збільшив пасажиропотік на своїх автобусних перевезеннях в Україні у 6 разів

Фондовий ринок
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Транспортна компанія FlixBus збільшила пасажиропотік на своїх автобусних перевезеннях в Україні у 6 разів.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Серед всіх країн, в яких представлений FlixBus, Україна продемонструвала найбільший зріст пасажиропотоку цього року — на 550%. Автобусні перевезення ще довгий час будуть важливим засобом транспорту для мільйонів українців, які вимушені були мігрувати у безпечні країни, а потім будуть повертатися додому. Розуміючи це, ми продовжуємо розвивати мережу доступних і зручних перевезень в Україні, з’єднуючи її з Європою», — сказав директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман.
Зокрема, за період з 24 лютого по 30 вересня 2022 року FlixBus перевіз 130 тис. пасажирів на українських лініях.
«Компанія не зупиняла свою роботу в Україні після початку вторгнення у лютому, навпаки — у 2022 році FlixBus відкрив 3 нових українських автобусних маршрути. Сьогодні українська мережа налічує 11 автобусних ліній та об’єднує 40 міст — з них 12 в Україні та 28 за кордоном: у Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині, Австрії», — йдеться в повідомленні.
До речі, зручно вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі. Серед переваг програми: спілкування лише англійською, що у рази прискорює навчання, та сучасний формат та доступ до навчання з будь-якої точки світу.

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За матеріалами:
Українські Новини
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