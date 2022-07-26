FlixBus запустив автобусний маршрут з України до Словаччини та Австрії — Finance.ua

FlixBus запустив автобусний маршрут з України до Словаччини та Австрії Вчора 19:12 — Особисті фінанси

FlixBus запустив автобусний маршрут з України до Словаччини та Австрії

Оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії: Львів — Санкт-Пельтен. Перша поїздка відбудеться вже цього тижня, 29 липня 2022 року.

Маршрут та графік

Лінія отримала номер N3272 та має повний маршрут: Львів — Стрий — Мукачево — Ужгород — Кошице — Пряшів — Попрад — Жиліна — Тренчин — Трнава — Братислава — Відень — Санкт-Пельтен.

Автобуси відправлятимуться 4 рази на тиждень: у понеділок, вівторок, п’ятницю і суботу зі Львова; у вівторок, середу, суботу та неділю зі Санкт-Пельтена.

Час у дорозі становить 18 з половиною годин із урахуванням зупинок та закладеним часом на перетин словацького кордону. Проте через непередбачуваність затримок на кордоні час у дорозі може змінюватись.

Так, зі Стрийської автостанції Львова автобус відправляється о 15:00, і прибуває о 6 ранку до Братислави, о 7:05 ранку до Відня, а о 8:20 — до кінцевої зупинки Санкт-Пельтен. Назад автобус відправляється о 20:20 зі Санкт-Пельтена, о 21:35 з Відня та 22:40 з Братислави та прибуває о 15:40 наступного дня до Львова.

Це вже друга нова лінія, яку FlixBus запускає після початку повномасштабної війни в Україні. Так, 23 червня вперше поїхали зелені автобуси по маршруту N3230 Київ-Вроцлав. Загалом компанія вже має 11 ліній з України до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

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