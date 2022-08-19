FlixBus запустив 5 рейсів від прикордонного пункту Медика до Європи — Finance.ua
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FlixBus запустив 5 рейсів від прикордонного пункту Медика до Європи

Особисті фінанси
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FlixBus запустив 5 рейсів від прикордонного пункту Медика до Європи
FlixBus запустив 5 рейсів від прикордонного пункту Медика до Європи
Європейський автобусний перевізник FlixBus відновив ще 5 маршрутів. Усі рейси відправляються від прикордонного пункту Медика (Medyka Granica).
Про це повідомила компанія в Twitter.
Тож тепер українцям буде ще зручніше добиратися від українсько-польського кордону до міст Польщі та до інших країн.

5 відновлених маршрутів FlixBus

Зокрема йдеться про піший перехід Шегині — Медика. Якщо ви перетнули саме цей пункт пропуску, то на польській стороні є можливість вирушити далі до багатьох міст Польщі та Європи на FlixBus. Автобуси на відновлених маршрутах курсують за такими напрямками:
  • Медика — Варшава (Польща);
  • Медика — Ольборг (Данія);
  • Медика — Бремен (Німеччина);
  • Медика — Берлін (Німеччина);
  • Медика — Братислава — Відень (через Словаччину до Австрії).
Інфографіка: FlixBus
Інфографіка: FlixBus

Де можна купити квитки на автобуси FlixBus

Квитки доступні на сайті компанії, у мобільному додатку FlixBus, а також їх можна придбати офлайн в точках продажу по усій Україні. Подорожуючи на автобусах FlixBus, ви можете розраховувати на:
  • зручні сидіння з розширеним місцем для ніг;
  • електричні розетки;
  • безплатний Wi-Fi;
  • туалет у салоні;
  • кондиціонер;
  • регулярну дезинфекцію салону.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Телеканал 24
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