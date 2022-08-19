FlixBus запустив 5 рейсів від прикордонного пункту Медика до Європи — Finance.ua

FlixBus запустив 5 рейсів від прикордонного пункту Медика до Європи Вчора 19:32 — Особисті фінанси

FlixBus запустив 5 рейсів від прикордонного пункту Медика до Європи

Європейський автобусний перевізник FlixBus відновив ще 5 маршрутів. Усі рейси відправляються від прикордонного пункту Медика (Medyka Granica).

Про це повідомила компанія в Twitter.

Тож тепер українцям буде ще зручніше добиратися від українсько-польського кордону до міст Польщі та до інших країн.

5 відновлених маршрутів FlixBus

Зокрема йдеться про піший перехід Шегині — Медика. Якщо ви перетнули саме цей пункт пропуску, то на польській стороні є можливість вирушити далі до багатьох міст Польщі та Європи на FlixBus. Автобуси на відновлених маршрутах курсують за такими напрямками:

Медика — Варшава (Польща);

Медика — Ольборг (Данія);

Медика — Бремен (Німеччина);

Медика — Берлін (Німеччина);

Медика — Братислава — Відень (через Словаччину до Австрії).

Інфографіка: FlixBus

Де можна купити квитки на автобуси FlixBus

Квитки доступні на сайті компанії, у мобільному додатку FlixBus, а також їх можна придбати офлайн в точках продажу по усій Україні. Подорожуючи на автобусах FlixBus, ви можете розраховувати на:

зручні сидіння з розширеним місцем для ніг;

електричні розетки;

безплатний Wi-Fi;

туалет у салоні;

кондиціонер;

регулярну дезинфекцію салону.

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