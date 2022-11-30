FlixBus запустила нові рейси з України до Польщі та Чехії — Finance.ua
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FlixBus запустила нові рейси з України до Польщі та Чехії

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FlixBus запустила нові рейси з України до Польщі та Чехії
FlixBus запустила нові рейси з України до Польщі та Чехії
Транспортна компанія FlixBus запустила з 15 грудня автобусні лінії «Вінниця — Варшава», «Івано-Франківськ — Познань» та «Полтава — Прага».
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Повні маршрути нових ліній:
  • № 3242 «Вінниця — Хмельницький — Львів — Люблін — Варшава»;
  • № 3245 «Івано-Франківськ — Львів — Жешув — Лодзь — Познань»;
  • № 3271 «Полтава — Київ — Львів — Краків — Прага».
Також на платформі FlixBus відкрився продаж квитків на партнерську лінію перевізника TransCity з Києва до Кишинева.
Зазначається, що після початку повномасштабної війни в Україні FlixBus запустив 6 нових маршрутів з України до Європи.
Загалом компанія вже має 14 ліній з України до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Українські Новини
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