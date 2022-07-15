FlixBus розпродує квитки усього від 2,99 євро: названі акційні напрямки — Finance.ua
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FlixBus розпродує квитки усього від 2,99 євро: названі акційні напрямки

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FlixBus розпродує квитки усього від 2,99 євро: названі акційні напрямки
FlixBus розпродує квитки усього від 2,99 євро: названі акційні напрямки
Один з найпопулярніших європейських перевізників FlixBus оголосив про старт акції на квитки. Поїздка може обійтися лише до 3 євро.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Мінімальні ціни на поїздки встановленні на рейси балтійськими країнами.
Акція поширюється на Литву, Латвію та Естонію. Вартість квитків на автобуси, що курсують між цими країнами стартує від 2,99 євро в одну сторону. За такими цінами можна користуватися послугами FlixBus впродовж липня та серпня поточного року.

Перелік рейсів за 2,99 євро:

  • Рига — Вільнюс;
  • Таллін — Рига;
  • Вільнюс — Таллінн;
  • Пярну — Рига;
  • Каунас — Рига;
  • Шяуляй — Рига.

Де купити квитки

Квитки на автобус доступні в продажу на сайті компанії — FlixBus. Крім цього, можна купити в мобільному додатку компанії, а також в офлайн точках продажу по усій Україні.
До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн. Не треба відвідувати касу та марнувати свій час, купити квиток можна онлайн за 2 хвилини, а з використанням QR коду реєстрація на рейс здійснюється за лічені секунди.

Скористатись сервісом INFOBUS

За матеріалами:
Телеканал 24
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