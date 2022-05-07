Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні за 3,2 млн грн — Finance.ua

Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні за 3,2 млн грн

Вчора 15:33 — Казна та Політика

На благодійному аукціоні на підтримку України в Лондоні флісову кофту глави держави Володимира Зеленського продали за 90 тис. фунтів стерлінгів (3,4 млн грн). Керував аукціоном особисто Борис Джонсон.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Деталі. На лондонському благодійному аукціоні головним лотом стала флісова кофта президента Володимира Зеленського, яка була на ньому під час зустрічі з Борисом Джонсоном у Києві. Як пише ТСН, вартість оливкової кофти на блискавці з флісом становить 383 гривні.

Однак на аукціоні початкова ціна фліски становила 50 тис. фунтів стерлінгів (майже 62 тисячі доларів), але прем’єр закликав підвищити ставки.

«Незалежно від того, чи торгуєте ви за фліску Володимира Зеленського, чи за тур по Києву з мером Кличком, я хочу набагато вищі ставки. У мене був по Києву з мером Кличком, гарне місто. Це того варто, копайте глибше», — сказав Джонсон.

На аукціоні, організованому Christie’s, було представлено й інші лоти. Йдеться про глечик у вигляді півника, подарований Джонсону під час його прогулянки із Зеленським по Києву. Також було розіграно екскурсію українською столицею.

Тим часом США випустили монети із зображенням Зеленського

Також зазначимо, що у США випустили памʼятні монети з нагоди звернення президента України Володимира Зеленського до американського Конгресу 7 березня 2022 року. На одній зі сторін монети написано: «Лідер світу. Лідер миру».

Коштує така монета 100 доларів, і всі 100% прибутку від цього продажу підуть американському Червоному Хресту для зусиль з надання допомоги Україні. Тираж її обмежений — 2500 шт.

Монета має сертифікат автентичності, до неї вручається оксамитовий подарунковий футляр з зовнішньою коробкою з двох частин з золотим президентським друком. Передзамовлення доступне до 15 червня.

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