Флагман Motorola з 200-Мп камерою отримав найвищий бал у тесті продуктивності — Finance.ua
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Флагман Motorola з 200-Мп камерою отримав найвищий бал у тесті продуктивності

Технології&Авто
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Одним із найцікавіших нових телефонів, які з’являться наприкінці цього місяця, є Motorola Moto X30 Pro. Це буде перший смартфон із 200-мегапіксельною камерою та найшвидшою швидкістю зарядки серед усіх телефонів Motorola (125 Вт). У мережі опублікували результати його тесту в бечмарку AnTuTu — і вони вражають.
Пристрій буде оснащений потужним чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Якщо вірити інформації, якою поділилася материнська компанія Lenovo, Moto X30 Pro набирає в AnTuTu неймовірні 1 114 761 бал. Це може бути найвищим результатом у бенчмарку, коли-небудь досягнутим Android-пристроєм.
В даний час лідерами з продуктивності серед Android-девайсів є Red Magic 7 (1046552), Vivo X80 (1000443), Motorola Edge 30 Pro (1000443), Mi 12 Pro (989730) і Vivo X80 Pro ( 987693).
За матеріалами:
Portaltele
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