Fitch знизив рейтинг Нафтогазу через прохання відкласти виплату боргів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Fitch знизив рейтинг Нафтогазу через прохання відкласти виплату боргів

Фондовий ринок
307
Fitch знизив рейтинг Нафтогазу через прохання відкласти виплату боргів
Fitch знизив рейтинг Нафтогазу через прохання відкласти виплату боргів
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента НАК «Нафтогаз України» з «CCC» до «C» (високий ризик дефолту) після того, як компанія запросила відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями.
Про це йдеться у пресрелізі агентства.
«Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України“ („Нафтогаз“) з „CCC“ до „C“ після того, як вона звернулася до кредиторів з проханням відстрочити обслуговування боргу за своїми єврооблігаціями, включно з погашенням 19 липня 2022 року», — йдеться у пресрелізі.
В агентстві заявили, що розглядають таке прохання як обмін проблемних боргів (DDE) відповідно до критеріїв Fitch, враховуючи, що реструктуризація передбачатиме суттєве скорочення термінів і проводиться з метою уникнення неплатоспроможності.
Зазначається, що воргнення росії в Україну вплинуло на результати діяльності Нафтогазу та створило невизначеність щодо фінансових прогнозів Fitch Ratings щодо діяльності компанії.
«Позиція ліквідності є дуже слабкою і серед інших факторів на неї впливає необхідність купувати додаткові обсяги природного газу на зимовий сезон на ринку. Відстрочка виплати відсотків і купонів має дозволити Нафтогазу купувати більше газу, щоб краще підготуватися до зимового сезону», — йдеться у пресрелізі.
Нагадаємо, Нафтогаз попросив держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення $350 млн боргу з відсотками.
На думку кредиторів, «Нафтогаз» не має проблем із грошима та вважається прибутковим підприємством.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.