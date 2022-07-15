Fitch знизив рейтинг Нафтогазу через прохання відкласти виплату боргів — Finance.ua

Fitch знизив рейтинг Нафтогазу через прохання відкласти виплату боргів Вчора 20:30 — Фондовий ринок

Fitch знизив рейтинг Нафтогазу через прохання відкласти виплату боргів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента НАК «Нафтогаз України» з «CCC» до «C» (високий ризик дефолту) після того, як компанія запросила відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями.

Про це йдеться у пресрелізі агентства.

«Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України“ („Нафтогаз“) з „CCC“ до „C“ після того, як вона звернулася до кредиторів з проханням відстрочити обслуговування боргу за своїми єврооблігаціями, включно з погашенням 19 липня 2022 року», — йдеться у пресрелізі.

В агентстві заявили, що розглядають таке прохання як обмін проблемних боргів (DDE) відповідно до критеріїв Fitch, враховуючи, що реструктуризація передбачатиме суттєве скорочення термінів і проводиться з метою уникнення неплатоспроможності.

Зазначається, що воргнення росії в Україну вплинуло на результати діяльності Нафтогазу та створило невизначеність щодо фінансових прогнозів Fitch Ratings щодо діяльності компанії.

«Позиція ліквідності є дуже слабкою і серед інших факторів на неї впливає необхідність купувати додаткові обсяги природного газу на зимовий сезон на ринку. Відстрочка виплати відсотків і купонів має дозволити Нафтогазу купувати більше газу, щоб краще підготуватися до зимового сезону», — йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, Нафтогаз попросив держателів євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення $350 млн боргу з відсотками.

На думку кредиторів , «Нафтогаз» не має проблем із грошима та вважається прибутковим підприємством.

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Укрінформ За матеріалами:

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