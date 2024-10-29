Fitch підвищив рейтингові оцінки українських банків — Finance.ua

Fitch підвищив рейтингові оцінки українських банків Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Fitch підвищив рейтингові оцінки українських банків

Агентство Fitch Ratings суттєво покращило рейтингові оцінки українських банків після перегляду національної рейтингової шкали. Це рішення пов’язане з нещодавнім підвищенням довгострокового рейтингу України з «CCC-» до «CCC+».

Про це йдеться у пресрелізі агенства.

Ключові зміни торкнулися більшості великих банків:

До рівня «AA+(ukr)» піднялися рейтинги ПриватБанку, Ощадбанку та Укргазбанку

ПУМБ отримав підвищення до «AA+(ukr)» завдяки зростанню капіталізації

Сенс Банк досяг рівня «AA (ukr)»

ПроКредит Банк підвищено до «AA+(ukr)» з урахуванням підтримки від материнської компанії

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Зазначається, що особливістю цього перегляду є те, що для більшості банків підвищення рейтингів пов’язане з технічним перекалібруванням шкали, тоді як ПУМБ отримав вищу оцінку завдяки реальному покращенню фінансових показників. Укрексімбанк зберіг рейтинг «AA (ukr)» через певне зниження капіталізації.

Агентство підкреслює «стабільний» прогноз для всіх оцінених банків, що свідчить про позитивні очікування щодо розвитку банківського сектору України.

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