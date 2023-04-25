Fitch підтвердило кредитний рейтинг Києва — Finance.ua

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Fitch підтвердило кредитний рейтинг Києва

Казна та Політика
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Fitch підтвердило кредитний рейтинг Києва
Fitch підтвердило кредитний рейтинг Києва
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Києва в іноземній валюті на рівні «CC», у національній — «CCC-».
Про це повідомляється в пресрелізі агентства.
Місто виконує всі фінансові зобов’язання, ліквідність значно покращилася у 2022 році, а прямий борг міста скоротився відповідно до графіка погашення.
«Загальний борг Києва, включно з боргом муніципальних підприємств та безвідсоткові казначейські кредити, укладені до 2014 року, що підлягають списанню державою, зменшився до 6,16 млрд грн», — йдеться у повідомленні.
Київ повністю погасив незабезпечений борг спеціальної фінансової компанії PRB Kyiv Finance Plc. у 2022 році та не має іншого непогашеного боргу в іноземній валюті.
Водночас існує підвищений ризик погіршення ліквідності та здатності Києва обслуговувати нові борги та підтримувати комунальні підприємства. На ситуацію впливає і невизначеність щодо темпів відновлення економіки країни, доступ до ринку капіталу, і вартість боргу після завершення війни.
Однак в агентстві зазначили, що фінансове становище Києва у 2022 році не погіршилося, операційний баланс був позитивним. Fitch припускає, що у 2023 році ситуація не зміниться.
Борг міста скоротився відповідно до його погашення. Борги комунальних підприємств минулого року не збільшилися, а плани щодо інвестицій, що фінансуються за рахунок боргу Київтеплоенерго, припинені.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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