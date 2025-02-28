ПАРТНЕРСЬКА Фіскальний чек за новими правилами — ПРРО Cashalot випустив оновлення Сьогодні 17:30

Фіскальний чек за новими правилами — ПРРО Cashalot випустив оновлення

З 1 березня всі каси в Україні зобов’язані видавати чеки за новою формою. Програмна каса Cashalot, дбаючи про своїх користувачів, випустила оновлення, яке дозволяє їм не турбуватися щодо форми чека та без зайвих клопотів в один клік виконати законодавчі вимоги.

Нагадаємо, що з 01.03.2025 р. згідно з наказом Мінфіну від 22.11.2024 року № 601 запроваджено нові вимоги до форми розрахункового чека. Ці зміни стосуються всіх користувачів класичних та програмних РРО, а чеки, видані за формою, яка діяла до 01.03.2025 р., не будуть вважатися розрахунковим документом. Докладно про зміни можна дізнатися тут

Програмна каса Cashalot пропонує користувачам оновити як десктоп, так і мобільну версію каси. Для роботи в новій версії продукту на комп’ютері чи ноутбуці достатньо підтвердити оновлення та перезапустити касу, для мобільного застосунку передбачене оновлення через Google Play та App Store . Також оновлення були реалізовані в особистому кабінеті користувачів Cashalot, який працює через браузер, в інтеграційних рішеннях ПРРО та на банківських терміналах 3-в-1.

В актуальному оновленні від ПРРО Cashalot було додано:

✅ нові форми оплати: тепер зазначається «Готівка» або «Безготівкова»

✅ відображення засобу оплати у фіскальних чеках та звітах

✅ напис «ЧЕК №» перед фіскальним номером

А такі реквізити як валюта оплати, решта та оновлений QR-код були впроваджені у Cashalot ще раніше. Детальніше про те, що змінилось у чеку, читайте у матеріалі

Оновлення від ПРРО Cashalot швидко та безпечно приведе вигляд чеків на касах до актуального і позбавить підприємців переживань щодо штрафів. Із програмною касою Cashalot ви завжди можете бути впевнені в правильності чеків, які видаєте.

Надійний розробник ПРРО — компанія Linkos Group , яка створила також улюблений всіма бухгалтерами M.E.Doc — вже понад 20 років на ринку і завжди дбає про користувачів своїх програм. До слова, сьогодні розробником було анонсовано і про реалізацію нової форми чеків на вебплатформі для малих і середніх підприємств СОТА у ПРРО «СОТА Каса».

Що роботи тим, чиї каси видають чек у старому форматі?

. Розпочати роботу в ПРРО Cashalot можна вже за кілька годин, не доведеться зупиняти продажі і ви завжди будете впевнені, що працюєте з документами, які відповідають законодавству. Використання старого формату чеків є порушенням законодавства і загрожує штрафами, тому такі підприємці вимушені або припинити роботу і чекати на оновлення своїх РРО/ПРРО, або продовжувати працювати, ризикуючи отримати штраф. Але є також просте рішення — скористатися спеціальною знижкою -50% на річну ліцензію та перейти на програмну касу Cashalot на вигідних умовах . Розпочати роботу в ПРРО Cashalot можна вже за кілька годин, не доведеться зупиняти продажі і ви завжди будете впевнені, що працюєте з документами, які відповідають законодавству.

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